Adıyaman'da, yolda yürüyen 86 yaşındaki kadın kapkaça uğradı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında yolda yürüyen 86 yaşındaki Gülizar Kırıkdaş, S.D., (13), H.T.'nin, (14), kapkaçına uğradı. Yaşlı kadının çantasını çalan S.D., ve H.T., ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çocukları olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Eskisaray Mahallesinde çaldıkları çantayla birlikte yakaladı.



Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken polis ekipleri çantayı da yaşlı kadına teslim etti. Öte yandan her iki çocuğun ortaokul öğrencisi olduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN