85 Yaşında Resme Olan Aşkından Vazgeçmedi

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin açtığı resim kursuna katılan 85 yaşındaki Azimet Yüzbaşıoğlu, resme olan aşkı ve yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor. Üç yıldır kursta manzara resimleri çizerek yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Yüzbaşıoğlu, "Resim yaptıkça kaybolan yıllarımdan bir şeyleri geri kazanıyorum. Ben hayatı burada buldum" dedi.



Resim yapmanın yaşı yok. Bunun en iyi örneği İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin resim kursuna katılan Azimet Yüzbaşıoğlu 86 yaşına merdiven dayayan Yüzbaşıoğlu, yaptığı yağlı boya resimlerin yanı sıra yaşam hikayesiyle dikkat çekiyor. Resim aşkı ilkokul yıllarında başlayan Yüzbaşıoğlu, maddi imkansızlıklar nedeniyle bir türlü istediği mesleği yapamadı. Askerliğinin ardından Ankara'da polis yüksek okuluna giden Yüzbaşıoğlu, burada çizdiği Atatürk resimleriyle amirlerinin dikkatini çekti. Ardından Zonguldak'a tayini çıkan Yüzbaşıoğlu, eline kalem aldıkça boş sayfalara resim çizmeye devam etti. Yaptıkları yeni amirlerinin de dikkatini çekti. Yüzbaşıoğlu, yılını tam hatırlamasa da 1988'de toplumsal polis kıyafetlerini tasarladı.



İstifa etti, Fransa ve Almanya'da çalıştı



35 yaşındayken polislikten istifa eden Yüzbaşıoğlu, akrabalarının yaşadığı Fransaya'ya ardından da Almanya'ya gitti. Yurtdışında 10 yıl çalıştıktan sonra hiç bilmediği terzililiğe soyundu. Kendisini yetiştiren Yüzbaşıoğlu, iyi bir terzi olmayı da başardı. Ardından da inşaat işine girdi. Hayat onu farklı meslek dallarına sürüklese de o resim yapmaktan hayatının hiçbir döneminde vazgeçmedi.



Bayraklı Belediyesinin kursuna katıldı



Yüzbaşıoğlu, emekli olduktan sonra çeşitli resim kurslarına katıldı. 85 yaşındaki Azimet Yüzbaşıoğlu, son 3 yıldır ise haftanın 3 günü Bayraklı Belediyesi'nin Manavkuyu Mahallesi'ndeki Semt Merkezinde resim kursuna katılıyor. Manzara resimlerini tuvale çizen kursun "Azimet amcası", "Hiçbir yerden kopya çekmiyorum. Hayalimdekini somutlaştırıyorum" dedi.



Her gün 5 saati yolda geçiyor



Haftanın 3 günü sabah 06.00'da kalktığını anlatan Yüzbaşıoğlu, "Evim Konak'ta. Sabah 7-8'de yola çıkıyorum. İki otobüs veya metro değiştirerek kursa geliyorum. Yaklaşık 5 saatim yolda geçiyor. Ama ben bundan zevk alıyorum. Bana belediye yetkilileri, 'seni eve biz bırakalım' teklifinde bulunuyor, ben kabul etmiyorum. Resim yaptıkça kaybolan yıllarımdan bir şeyleri geri kazanıyorum. Manzara çiziyorum. Hiçbir yerden kopya çekmiyorum. Hayalimdekini çiziyorum" diyor.



Hayalini de anlatan Yüzbaşıoğlu, "Şimdiye kadar 100 resim çizdim. Hepsini evimde saklıyorum. Hayalim Ankara'da sergi açmak. Kurstaki öğretmenimiz, arkadaşlarımız benimle çok ilgileniyor. Ben hayatımı burada buldum. Yaşadığımı şimdi anlıyorum. Ben de onları bir kardeş, evlat olarak görüyorum. Ressamların sergilerini de geziyorum. Arkadaşlar beni getiriyor. Kusurlu yerlerini görüyorum ama söylemiyorum. Yaptıklarımı satmıyorum. Birisi istediği zaman veriyorum" diyor. Resim öğretmeni Rabia Öner ise, "Azimet amca gerçekten çok güzel yağlı boya resimler çiziyor. Buradaki yeni kursiyerlere hem yardımcı hem de örnek oluyor. Kendisiyle olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.



"Her zaman yanındayız"



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, açtıkları kurslara farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığını belirterek, "Azimet Amca yaptığı resimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Herkesin onu kendisine örnek alması gerekiyor. Resim yapmanın yaşı yok. Yeter ki yapmayı isteyelim. Azimet amcanın her zaman yanındayız. Geçtiğimiz yıl Bayraklı'da açtığı sergiyi hep birlikte gezmiştik. Ondan yeni bir sergi bekliyoruz" dedi. - İZMİR