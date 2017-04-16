85'lik Kıbrıs Gazisi Oyunu Efe Kıyafetiyle Kutladı
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Cihan, referandum kapsamında oy kullanmaya efe kıyafetleriyle geldi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Rıza Cihan, referandum kapsamında oy kullanmaya efe kıyafetleriyle geldi.
Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesinde yaşayan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Aydin Şubesi üyesi Ali Rıza Cihan, Anayasa değişikliği halk oylamasında Efe kıyafeti ile Yılmazköy İlkokulunda oy kullandı. Efelerin ülkeyi düşman işgalinden kurtardığını ifade eden Kıbrıs Gazisi Cihan, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Allah bayrağımızı indirmesin ezanımızı dindirmesin" dedi. - AYDIN