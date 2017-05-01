84'lük Süper Delikanlı

Emekli olduktan sonra yaşadığı boşlukta kireçlenmeden, tansiyona kadar birçok hastalıkla savaşan İsmet Öztoker, vücut geliştirmeye başladıktan sonra sağlığına da yeniden kavuşmuş. Öztoker, kasları ve çevik yapısıyla 7 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tesisleri'ne gelenlerin de ilgi odağı oluyor.

Bucalı İsmet Öztoker… Tam 84 yaşında. Yaşıtlarının dede sıfatıyla bir köşeye çekildiği yaşta insan vücudunun kaldırabileceği en zorlu sporu yapıyor. Tam 27 yıldır her gün 3 saat ağırlık kaldırıp, vücudunu geliştiren İsmet Öztoker, bu zorlu spora emekliliğin getirdiği hastalıklar nedeniyle başlamış.

Sinemalarda büfecilik ve Türk filmlerinde figüranlık yaparken 57 yaşında emekli olan İsmet Öztoker, yaşadığı boşlukla vücudunda başlayan kireçlenme, tansiyon, şeker gibi hastalıklarla savaşmaya başlamış. Kardeşinin tavsiyesiyle 57 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Öztoker tam 27 yıldır hiç durmadan spor yapıyor.

Spor sayesinde tüm hastalıkları yendiğini, uzun yıllardır hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyleyen 84'lük delikanlı, '500 gram yoğurt, 150 gram bal, 100 gram ceviz, keçiboynuzu tozu ve yulaflı bisküviden oluşan' kahvaltı menüsüyle güne başlamanın faydalarını anlatırken, herkese spora yönelmelerini tavsiye ediyor.

Buca Belediyesi Tenis Kulübü spor salonunda haftanın 7 günü günde 3 saat azimle çalışan İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve çevik yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. 4 evlilik yaşadığını, bu evliliklerden 4 çocuğu ve 4 torunu olduğunu söyleyen İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve azmiyle yıllara meydan okuyor.