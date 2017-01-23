84 Dünya Güzeliyle Aynı Odada Bulunan Duterte: Size Bakıp Dünyayı Unutuyoruz

Bu sene Filipinler'de gerçekleşecek olan Kainat Güzellik Yarışması için dünyaca ünlü modeller ülkeye ayak bastı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise dünya güzeli modeller ile bir araya geldi. Kadınlara olan gaflarıyla bilinen Duterte, "Sizler için kullanacağım sıfatlara dikkat etmemi söylediler." ifadesini kullandı; ancak övgülerini dizmekten çekinmedi.

BU SEFER KONUŞMASI İÇİN ELİNE YAZILI METİN VERDİLER

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet başkanlığı sarayı Malacañang'da 84 'Kainat Güzeli' adayını ağırladı. Yaşadığı heyecanı gizleyemeyen Duterte, "Umarım bugün hiç bitmez" diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir şey itiraf etmek istiyorum, hayatımda ilk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikteyim. Genellikle konuşmalarımı okumam ama bu kez bunu yapacağım. Çünkü konuşmamda, sizler için kullanacağım sıfatlara dikkat etmemi söylediler."

KENDİ GÜZELLERİNİ ÖVDÜ

Kainat Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yapmanın 'ayrıcalık ve onur' olduğunu söyleyen Duterte, "Bu, yarışmayı kazanan ülkelere inkar edilemez bir gurur ve keyif kazandıran bir etkinlik. Biz de Gloria Diaz, Margarita Moran ve Pia Wurtzbach'ımızla bu şöhreti paylaştık" ifadelerini kullandı.



'SİZE BAKIP DÜNYAYI UNUTUYORUZ'

Duterte, övgü dolu konuşmasını, "Yönetimdeki tüm endişelerin, dünyadaki tüm sorunların ötesinde, size bakıyoruz ve dünyayı unutuyoruz, sadece siz" diyerek sürdürdü.

"Kainat Güzellik Yarışması ya da diğer güzellik yarışmaları, güzellik ve zekayı sergilemekten çok daha fazlası. Ülkenizi temsil etmeniz, fikirlerinizi savunmanız ve kadınların daha fazla güçlenmesini sağlamanız için bir fırsat" diyen Duterte, güzellere tavsiyelerde de bulundu.

TÜRK GÜZEL FİLİPİNLER'DE

Ülkemizden ise MISS Turkey 2016 ikincisi Tansu Sıla Çakır temsilcimiz olacak. Çakır, final gecesi Özlem Süer'in tasarladığı 'milli kostümü' ve Barrus imzalı gece kıyafetleriyle podyumda yürüyecek. Fox TV, kraliçe adayının 85 güzel arasından sıyrılıp birincilik tacını takmak için yarışacağı geceyi canlı yayınlanacak. Yarışma 29 Ocak günü gerçekleşecek.