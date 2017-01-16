​Roman Hakları Aktivisti Hacer Foggo Sunum Yaptı



Süleymanpaşa Belediyesi, roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde anne ve çocuklara özel bir eğitim ve danışma merkezi açacak. Konunun uzmanlarından biri olan Gazeteci-Yazar Hacer Foggo'yu makamında ağırlayan Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, proje hakkında Foggo'ya bilgi verdi.

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa'ya gelen Ulaşılabilir Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, romanlara yönelik sosyal çalışmaları ile tanınan Gazeteci-Yazar Hacer Foggo, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a İstanbul ve İzmir'de romanlara yönelik yürüttükleri projelerin detaylarını anlattı.

EŞKİNAT: "ROMAN ÇOCUKLARIMIZA VE ANNELERİMİZE EĞİTİM VERECEĞİZ"

Başkan Eşkinat, yaklaşık bir saat süren görüşmede, Süleymanpaşa'da yaşayan roman vatandaşlara hizmet vermesi planlanan eğitim ve danışma merkezi projesi ile ilgili çalışmaları aktardı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eşkinat, "Aydoğdu Mahallesi'nde roman çocuklarımıza ve annelerimize hizmet verecek bir eğitim ve danışma merkezi açmayı planlıyoruz. Bu konuda romanlarla ilgili yıllardır çok önemli çalışmalar yürüten Hacer Foggo'nun deneyimlerinden de faydalanmak istedik. Aydoğdu Mahallesi'nde açacağımız merkezimizde gerçekleştirebileceğimiz çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Değerli görüş ve önerilerini bizimle paylaşan Sayın Foggo'ya teşekkür ediyoruz," diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın davetlisi olarak Tekirdağ'a geldiğini ifade eden Foggo da davetten dolayı teşekkür ederek romanların topluma entegrasyonu için atılan her türlü adıma destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KAYMAKAM YURT DA KATILDI

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Hulusi Özocak toplantıda hazır bulunurken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Ekşkinat'a iade-i ziyarette bulunmak için gelen Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt da Başkan Eşkinat'ın daveti ile toplantının bir bölümüne katıldı.

