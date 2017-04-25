​İstanbul Gedik Üniversitesi Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri

Otizm hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, otizmli bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 4-24 yaş arası otizmli çocuk ve gençler İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Aileler ve çocukların yoğun katılım gösterdiği etkinliğin açılış konuşmaları Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik , İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilara Özer ve Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın tarafından gerçekleştirildi. Konuşmacılar otizm konusunda farkındalık çalışmalarının önemine değinerek lise öğrencilerinin otizmli öğrencilerle birlikte fiziksel aktiviteye katılımlarının önyargıların yıkılması ve olumlu tutum gelişimi üzerindeki yararlarını vurguladılar.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bütünleşik Fiziksel Aktivite Programı ile otizmli çocuk ve gençler doyasıya eğlenirken, ebeveynler "Otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılım sürecinde eğitimin rolü, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri" konulu çalıştayda birbirleriyle bu süreçte yaşadıkları deneyimleri paylaştılar.