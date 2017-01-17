​Düşük Fiyatlarla Evi 2016'da Aradık

Geçen yılla en büyük değişiklik gösteren veri ise satılık ev fiyatlarında oldu. Kullanıcılar; geçen yıl ev ararken ayrılan maksimum bütçeyi 200 bin TL olarak belirlerken, 2016'da bu rakam 125 bin TL ile yüzde 37 düşüş gösterdi.

2016 yılındaki gayrimenkul aramalarına ilişkin yayınladığı raporda ev ararken ayrılan maksimum bütçe 2015 yılına oranla 2016'da düşüş gösterdi. Verilere göre kullanıcılar ev ararken en çok 125 bin TL üzerinden tercihlerini belirledi. 2015 yılında bu rakam 200 bin TL olarak aranmıştı. Kiralık konut aramalarında ise bu bütçe bin TL olarak raporda yer aldı. En çok arama yapılan kategoriler arasında yüzde 89 oranla konut aramaları oldu.

En çok arama yapılan iller 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Sırasıyla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ve Üsküdar ilçeleri en çok arama yapılan İstanbul ilçeleri oldu. Kullanıcılar, en çok arama yapılan ikinci il olan Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Mamak ve Keçiören ilçelerinde konut aradılar. Karşıyaka, Bornova, Konak, Buca ve Karabağlar ise en çok aranan İzmir ilçeleri arasında yer aldı.

SATIŞ FİYATLARI EN ÇOK YOZGAT'TA ARTTI

Yayınlanan rapora göre 2015 verilerinde listede yer almayan Yozgat, 2016'da fiyatı en çok artan il oldu. Yozgat'ı Giresun, Kırklareli, Ordu ve Çanakkale izledi. En çok yazlık aranan ilçeler sıralamasında Bodrum birinci sırada yer alırken; Edremit, Ayvalık, Konyaaltı, Urla, Çeşme, Marmaris ve Alanya'da diğer ilçeler oldu.