​Bel ve Boyun Fıtıklarında Manuel Tedavi Yöntemi

Her şeyden önce manuel tedavi bir tıp yöntemidir. Ellerle uygulanan çok iyi sonuçların alındığı, etkinliği kanıtlanmış çok eski bir tedavi yöntemidir. Amerika'dan Rusya'ya birçok ülkede uygulanmakta ve uygulanan ülkelerin üniversitelerinde bu yöntem için kurulmuş anabilim dalları vardır. Özellikle bel ve boyun fıtıklarında uygulanmakta ve hastaların mucize dediği bir tedavi yöntemidir.

Manuel tedavi bir fizik tedavi yöntemidir ve genellikle elle uygulanır. Manuel tedavi yıllarca batı ve doğu tıbbında uygulanmış etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Hatta doğu tıbbında manuel tedavi uygulaması daha eskilere dayanmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda uygulanmaya başlanmış olmasına rağmen başarılı sonuçların alındığı bir tedavi yöntemidir.

Manuel Tedavi yöntemi ile bel boyun fıtıklarında ve eklem ağrılarında mucizevi iyileşmelerin olduğu bir tedavi yöntemidir. Tedavinin sonuçları karşısında hasta bir anda ağrılarından kurtulmakta ve mutlu bir şekilde evine gitmektedir.

Manuel Tedavi Her Hastaya Uygulana Bilinir mi?

Manuel tedavinin uygulanmadığı durumlarda vardır. Doktorun yapmış olduğu muayene ve tetkikler sonucunda manuel tedavinin uygulanıp uygulanmayacağına hastanın doktoru karar vermektedir. Uygulamayı da hastanın doktoru yapmalıdır. Oluşabilecek komplikasyonları önleme açısından uzman kişilerin yapması ve yapan kişinin de doktor olması çok önemlidir.

Hangi Hastalıklarda Uygulanmaktadır ?

Kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde çok sık kullanılan bir tedavi yöntemdir. Özellikle bel ve boyun fıtıklarında uygulanmaktadır. Bel ve boyun fıtığı dışında omuz, diz, kalça, ayak eklem ağrılarında manuel tedavi uygulanmaktadır.

Kaç Seans Manuel Tedavi Uygulanmalıdır?

Bazen bir seansta bazen bir kaç seansta hastanın ağrılarının geçtiğini gözlemledik. Fizik tedaviyle birlikte genellikle 3-5 seans arasında uygulamaktayız. Bizim şimdiye kadar uyguladığımız tedavilerde hasta memnuniyeti çok iyi seviyelerdedir.

Burada şu husus çok önemlidir. Manuel tedaviyle omurgada ve eklemlerdeki bloklar çözülmeli, dislokasyonlar düzeltilmeli, dokular rahatlatılmalı bundan sonra diğer tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bloklar ve dislokasyonlar çözülmeden yapılan tedavilerde hastanın ağrılarında biraz azalma olmakta fakat sonra tekrar başlamaktadır. Bu yüzden bir çok hasta bize değişik tedaviler uygulandı fakat ağrılarım geçmedi diye şikâyette bulunmaktadır.

Kas Ağrılarında Etkili Yöntem

Sonuç olarak manuel tedavi Kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılarda etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Uygulanan Manuel tedavi sonucunda hasta ağrılarından kısa bir sürede kurtulmaktadır. Hastaların deyimiyle mucizevi bir tedavi yöntemidir.