​​'Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum' İkincikat'ta

"Bu yaşta hala korkarak metroya biniyorum. Bu yaşta hala internet yasağının kalkmasını bekliyorum. Bu yaşta hala sokak ortasında eşlerini öldüren kocaları, tecavüz edilen çocukları, tepemizden aşağı yağan bombaları bazen canlı, bazen TV'den izliyorum​​​ ​ve tiyatro yapmak haricinde bu yaşta hala elimden başka bir şey gelmiyor."

Cezayir asıllı Fransız oyun yazarı ve oyuncu Rayhana tarafından kaleme alınan "Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum", Versus Tiyatro tarafından Kayhan Berkin'in yönetmenliğinde ikincikat'ta sahneleniyor.

"Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum", tarih boyunca temizlenme, dinlenme, eğlence ve hatta cinsel fantezilerle bağdaştırılan "hamam"ı mekan alan bir oyun. "Hamam", Rayhana'nın kaleminde farklı sosyal sınıflardan gelmiş ve bir şekilde erkek şiddetiyle tanışmış dokuz kadının erkeklerden uzak bir yerde din, siyaset, aşk ve aile hakkında sohbet ettiği ve yer yer çatıştığı bir aleme dönüşüyor.

