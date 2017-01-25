​​BOSİAD'da Bayrak dönemi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul'a BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve bölge sanayicileri katıldı.

Divan Başkanlığı'nı Şerif Arı'nın yaptığı Genel Kurul'da görevi yeni yönetime devreden İlker Oral, yaptığı konuşmada, 2 yıl boyunca ortaya koydukları enerji ve yarattıkları sinerji ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin sorunlarının çözümüne katkı koyduklarını belirterek, "BOSİAD, artık ivme kazanmış ve bölgemizin yıldızını parlatan bir dernek olmuştur. 2 yıl içerisinde çeşitli projeler hayata geçirdik. Başarı ölçümüzün takdiri sizlerin. Tek amacımız Türkiye'nin ilk OSB'sini daha ileri taşımak oldu. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Derneğimizin ilkeleri doğrultusunda bize ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"2017'YE UMUTLA BAKIYORUZ"

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Oral, "Tüm olumsuz gelişmelere rağmen iş dünyası temsilcileri olarak 2017'ye umutla bakıyoruz. Bizlere bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Daha çok çalışarak, daha çok üreterek Bursa'yı ve Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken Bursa sanayisi olarak, 4'üncü Endüstri Devriminde etkin rol almalıyız. Türkiye'nin öncü OSB'si bu konuda da öncü olmalıdır" diye konuştu.

BURSA OSB YENİLENİYOR

Genel Kurul'da konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz da, OSB bünyesindeki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin ilk OSB'si olan Bursa OSB'nin 55 yılı geride bıraktığını kaydeden Durmaz, bölge firmalarına sundukları altyapı hizmetlerini bu dönemde yenilediklerini açıkladı. BOSİAD'a iki yıl boyunca emek veren İlker Oral başkanlığındaki yönetimine teşekkür eden Durmaz, "Yeni yönetim kurulunun da başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. BOSİAD, diğer SİAD'lar arasında fark yaratacak çalışmaları hayata geçirecektir. Bu konuda OSB yönetimi olarak bizler de yanlarındayız" dedi.

Bursa OSB'nin 55 yıldır Bursa'nın büyümesine ve gelişmesine büyük katkılar sağladığına vurgu yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Remzi Topuk ise, aynı vizyonla kurulan TEKNOSAB'ın da Bursa'yı gelecek hedeflerine taşıyacağını söyledi. 250'ye yakın firmanın faaliyet gösterdiği Bursa OSB'nin ihracatıyla kent ve ülke ekonomisine büyük güç verdiğini kaydeden Topuk, "İnanıyorum ki Bursa OSB, ortak aklın gücüyle kentimize ve ülkemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yüksek düzeyde katkı sağlamayı sürdürecektir. Bursa OSB nasıl ki kentimizin 55 yılına şekil verdiyse, TEKNOSAB da Bursamızın geleceğine damga vuracaktır" diye konuştu.

TEKNOSAB'ın kamulaştırmasının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Topuk, BOSİAD'ın geçmiş yönetimine emeklerinden ötürü teşekkür ederken, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi.

BOSİAD, BURSA'DA ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİ

Seçimin ardından yeni yönetim kurulu adına söz alan Abdullah Bayrak da, "Bizi bu göreve layık gören BOSİAD'ın tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi BOSİAD çok genç bir dernek. Kuruluşunun üzerinden çok uzun bir süre geçmemesine rağmen hayata geçirdiği projelerle Bursa iş dünyasında ve sosyal hayatında önemli bir yer edindi. Bizler Bursa sevdalısı insanlar olarak aldığımız görevin sorumluluğu ile BOSİAD bayrağını başarı ile taşımak için üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Bizden önce BOSİAD'da görev yapmış tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdullah Bayrak, yeni dönemde Bursa'da OSB'ler bünyesinde kurulu bulunan SİAD'ları bir platformda bir araya getirecek yeni bir oluşumu da hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Abdullah Bayrak, Mefküre Zümbülova, Meltem Turan, Yavuz Yiğit, Ahmet Parseker, İhsan İpeker, Süleyman Selçuk Çelik, Tanver Emre Yılmaz, Murat Yuvakuran, Sami Erol ve Yasin Akdere.​