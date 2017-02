82 Hakim ve Savcı Hakkındaki Fetö İddianamesi Tamamlandı (3)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının önceden sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, "Sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerindeki sunuculara arayüz kurmak suretiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından dışarı sızdırıldığı ve şüphelilere ulaştırıldığı anlaşılmıştır. ÖSYM Başkanlığından soruları dışarı çıkaran faillerin tespitine yönelik soruşturma devam etmektedir." ifadesine yer verildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında bulunan iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, ideolojisi, yapılanmasına ilişkin bilgiler verilerek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, mensuplarına, "devletin kılcal damarlarına kadar sızma" emri verdiği anımsatıldı.



Talimat sonrasında örgütün, kitleler halinde, belli plan ve stratejiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında toplu kadrolaşma faaliyeti başlattığı kaydedilen iddianamede, örgütün, toplu kadrolaşma için her türlü sınav sorusunu önceden ele geçirmeye başladığı bildirildi ve FETÖ çatı davası iddianamesindeki şu bölüm nakledildi:



"Devletin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak bütün sınavlarda sorulacak sorular, birkaç gün önceden paralel yapı imamlarına sızdırılmıştır. Örgütün üst imamları, her dershanede sınav sorularını öğrencilere ulaştırmakla gizli görevlendirilmiş sorumlulara bunları vermiştir. Örgütün her dershanesinde çalınan sınav sorularını ideolojiyi benimseyen öğrencilere ulaştıran özel sorumluları bulunmaktadır. Sınav soruları bu yapı üyelerine önce Kur'an üzerine yemin ettirilip, sonra çözdürülerek sınavı kazanmaları sağlanıp kamu kurum ve kuruluşlarında topluca kadrolaşmaya gidilmiştir."



İddianamede, zanlılardan İ.H.D, T.O. ve A.K'nin, "aynı şehirde yaşayan ve sınava girecek FETÖ üyelerinin sınavdan önce bir araya geldikleri, diğer örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle soruların servis edileceği yere gittikleri, burada sınavda çıkacak soru ve cevaplarının örgüt üyelerince ezberlemeleri amacıyla şüphelilere gösterildiği" yönünde ifadeler verdikleri belirtilerek, "Bu şekilde soru ve cevapları ezberleyen şüphelilerin sınava girerek başarı gösterdikleri anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.



Soruların nasıl sızdırıldığına ilişkin ifade



Soruların sınavdan önce ÖSYM'den nasıl çıkartıldığına ilişkin dosya kapsamında tespit yapılamadığı ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir başka soruşturma dosyasından, ÖSYM sınavlarındaki soruların FETÖ mensuplarınca dışarıya çıkarılmasına ve üyelerine dağıtılmasına ilişkin bilgi istenildiği bildirildi.



Buna verilen cevapta, İ.P. adlı kişinin 5 Aralık 2016'da verdiği ifadede, kendisinden sorumlu ÖSYM FETÖ abisinin İller Bankasında çalışan M.D. olduğunu, bu kişinin örgütün eğitim imamı Cemil Koca ile irtibatı bulunduğunu, kurumda birlikte çalıştığı İ.C.İ. ile M.D'nin evine gittikleri, sınav sorularının önceden, ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında görevli, sistem yöneticisi yetkisine sahip M.E.A, S.S. ve S.S.K. tarafından elde edilmiş olabileceği, daire başkanlığındaki bütün kritik sistem yönetim işlerinin M.E.A. üzerinden yapılmasının gerektiğini duyduğu, bu nedenle M.E.A'nın, FETÖ için ÖSYM'de önemli bir görev üstlendiğini düşündüğü, S.S. ve S.S.K'nin de M.E.A. ile aynı yetkiye sahip olduğunu söylediği aktarıldı.



Devam eden soruşturmada M.E.A'nın yakalanarak, gözaltına alındığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "S.S'nin, SIR cihazına yüklenen sınav sorularının birer kopyasını, WSUS isimli sanal sunucudan alarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi B.Ş'ye götürdüğünü, kendisinin de bu durumu bildiğini ancak korktuğundan itiraz edemediğini" söylediği anlatıldı.



Şüphelinin, PRONMS log yazılımı kurucusu ve DİJİPARK şirketi yetkilisi K.K'nin de zaman zaman kuruma gelerek sınav sorularının "SIR" cihazına yüklenmesi sırasında sanal sunucuya soruların kopyasının aktarılması için gerekli güncelleme işlemlerini yaptığını, dolayısıyla onun da soruların dışarıya çıkarıldığından habersiz olmasının mümkün olmadığını anlattığı kaydedildi.



İddianamede, ifadesi özetlenen İ.P'nin beyanında geçen M.D'nin 2010'da bir sigorta şirketinin ortağı olduğu, şirketin ortaklarından birinin FETÖ kapsamında ihraç edilen ve 2010 KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasını yürüten eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın kardeşi A. Sakınan, diğerinin ise "cemaat abisi" olduğu belirlenen ve KPSS soruşturmasında para transferlerine aracılık eden S.G. olduğu belirtildi.



"SIR" cihazı



Savcılığın müzekkeresini yanıtlayan ÖSYM'nin, sınavlarında sorulacak bütün soruların elektronik ortamda ilk defa Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Bakanlığı sistem odasında bir araya geldiğini, burada tüm bilgilerin ilgililerin önünde ve aleni olarak "SIR" cihazı üzerine çekilerek ve en az 2 kişi tarafından direkt matbaaya elektronik olarak götürüldüğünü, yazılı sınav evrakının da tüm katılımcılar ile birlikte matbaaya taşındığını bildirdiği ifade edilen iddianamede, ÖSYM'nin, "SIR" cihazındaki bilgilere, şifreyle erişim sağlandığını bildirdiği vurgulandı.



"ÖSYM'den FETÖ mensupları sızdırdı"



İddianamede, "Belirtildiği üzere, sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerindeki sunuculara arayüz kurmak suretiyle FETÖ mensupları tarafından dışarı sızdırıldığı ve şüphelilere ulaştırıldığı anlaşılmıştır. ÖSYM Başkanlığından soruları dışarı çıkaran faillerin tespitine yönelik soruşturma devam etmektedir." şeklindeki bilgi paylaşıldı.



Şüphelilerden 36'sında FETÖ üyelerinin aralarındaki haberleşmeyi sağlamak için kullandıkları anlaşılan ByLock programı bulunduğuna işaret edilen iddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün toplu kadrolaşmak için sınav sorularını önceden temin ettiği öne sürülen 19 sınavla ilgili soruşturma yürüttüğü, ÖSYM'nin de sorularının önceden sızdırıldığını belirlediği 3 sınavı iptal ettiğine yer verildi.



İddianamede, 9 zanlı hakkındaki soruşturmanın henüz tamamlanmaması nedeniyle bu kişilere ilişkin soruşturmanın sürdüğü, ÖSYM'de görev yapan 5 kişi hakkında ise "FETÖ mensubu diğer şüphelilerle irtibatları, müsnet suçlara katılımlarının saptanamaması ve sınav sorularını sızdırdıklarına ilişkin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte delil elde edilememesi nedeniyle" takipsizlik kararı verildiği belirtildi.



