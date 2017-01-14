82 Arıcıya Malzeme Desteği

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi", "DOKAP Bölgesi Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı" kapsamında 82 arıcıya hibe yoluyla verilen arıcılık malzemelerinin dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yaşar Siypak ve arıcılar katıldı.



Dağıtım töreni öncesinde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye'nin tarım sektöründe kat ettiği mesafenin sevindirici ve aynı zamanda umut verici olduğunu ifade etti. Bayburt'un yüzde 60'a yakın kısmının meralık, yüzde 30'luk kısmın ise tarım alanı olduğunu bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Bir şeyleri yeniden keşfetmeye gerek yok. Bayburt'un ana gelişim sektörünün ne olması gerektiği belli. Yüzde 60'a yakını mera olan, geriye kalan arazisinin yüzde 30'luk kısmını tarım alanlarının oluşturduğu bir yerde bizim ana gelişim sektörümüz tarımdır." dedi.



"Bayburt'un farkı kalitesi olacak"



Vali İsmail Ustaoğlu, tarım sektörü içerisindeki alt sektörlerden hangisi üzerine yoğunlaşılması gerektiği noktasında ilgili kurumların yoğun bir çalışma gösterdiklerini ifade etti. Arıcılık sektörünün bu anlamda Bayburt açısından son derece önemli olduğunu belirten Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt'un bitki çeşidi bakımından büyük bir zenginliği içinde barındırdığını ve bu zenginliğin arıcılık sektöründe farkındalık oluşturacak biçimde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Arıcılığın Türkiye çapında yapıldığına değinerek sözlerini sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, "Bir problemimiz var. Nasıl farkındalık oluşturacağız? Bayburt'un farkı kalitesi olacak. Dünyada arıcılık sektöründe söz sahibi olabilmemiz için işin kolayına kaçmamamız gerekiyor. Ahlaki bir zafiyete düşmememiz lazım. Bu sadece üretimde değil pazarlamada da bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.



Vali İsmail Ustaoğlu, sektörde kaliteyi artırmak ve sahte üretimi önlemek adına biz dizi tedbir alınacağını belirterek, "Arazi planlamamızı çok net yapmamız gerekiyor. Bunun için bir Konaklama Haritası oluşturmamız gerekiyor. Kimsenin kafasına göre hareket edememesi lazım. Kullandığı kovanından, kullanacağı alana kadar bunu projelendirip arazimizde kimin ne yaptığını bileceğiz. Nerede, kim kalıyor? Ne kadar kovanı var? Bunları nokta nokta koordinatlar halinde bileceğiz. Önümüzdeki süreçte bunları hayata geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Yüce: "Bayburt için en önemli sektör arıcılık"



DOKAP Başkanı Ekrem Yüce ise DOKAP tarafından Bayburt'ta birçok proje yürüttüklerini fakat Bayburt için en önemli sektörü arıcılık olarak gördüğünü söyledi. Türkiye'de arıcılığın en iyi Bayburt'ta yapılacağını ifade eden DOKAP Başkanı Yüce, arıcılığın ek iş olarak yapılması yerine tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. DOKAP Başkanı Ekrem Yüce konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bunu artık hobi olarak değil, işletme mantığıyla yapmamız lazım. Bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili proje yürütüyoruz. Bölgemizdeki bu bitkilerin envanterini çıkartıyoruz. Çeşitli üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye'deki 4 bin tür tıbbi ve aromatik bitkinin yarısı Doğu Karadeniz'de. Böyle bir varlığımız var elimizde.Yakında bölgemizde ve Bayburt'ta bununla ilgili ekim alanları oluşturacağız. Bunun pazarını da oluşturduk. Dünyada bu bitkilerle ilgili çeşitli çalışmalar yapan bir içecek firmasıyla bazı görüşmeler yaptık. Bölgemizde üretilen melisa, ekinezya gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin alım garantisini kendilerinden aldık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda arıcılık içinde düşünüyoruz. Tıbbi bitkiler ve arıcılıkla Bayburt Türkiye'de bir numara olur."



Karabulut: "Yüzde yüzün üzerinede bir artış sağladık"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut'ta Bayburt'un arıcılık faaliyetleri için önemli bir yer olduğunu ve Bayburt'un arıcılık sektöründeki beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. İl Müdürü Karabulut, göreve başladığında arıcılıkla ilgili bir yol haritası çıkardıklarını anımsatarak, "Bayburt'ta 120 bin kovanlık bir kapasite olduğunu gördük. Fakat bu sayı 2011 sonunda 23 bin civarındaydı. Burada bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu süre içerisinde özellikle mesleki eğitimlere çok ağırlık verdik. Bu potansiyelin öncelikle Bayburtlu arıcılar tarafından değerlendirilmesini istedik. 4 yıl içerisinde bin 200 kişiye arıcılıkla ilgili meslek eğitimi verdik. Toplamda bu sayı 2 bin kişiye yaklaştı. Yine bu yıllar içerisinde 5 binden fazla kovan dağıtımı yaptık. Bugün geldiğimiz nokta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 50 bin kovana yaklaşmış durumda. Yüzde yüzün üzerinde bir artış sağladık." diye konuştu.



Konuşmaların ardından proje kapsamında hibe yoluyla verilen arıcılık malzemelerinin dağıtımı yapıldı. Tören, Vali İsmail Ustaoğlu'nun, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce'ye çalışmaları dolayısıyla plaket vermesiyle sona erdi.? - BAYBURT