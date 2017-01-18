Bady ile sözleşmenin hastane odasında yapıldığı ortaya çıktı
Ercan ATA - ANKARA / DHA
81 yaşındaki İlhan Cavcav Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na devam ederken, hasta olmasına rağmen transferler ile yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor.
Hastanede tedavi gören Cavcav'ın geçtiğimiz günlerde kadroya katılan Bady için tarafları hastane odasına çağırdığı ortaya çıktı. Atletico Paranense'den alınan ve 2.5 yıllık anlaşma yapılan Brezilyalı futbolcu ile sözleşme hastane odasında imzaladı. Hasta yatağından sözleşmeyi imzalayan Cavcav bir ilke daha imza atarken, Brezilya basını bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.
Öte yandan hastane odasında yapılan transferin fotoğrafının basına yansıması Gençlerbirliği Kulübü'nde huzursuzluk yarattı.
81 Yaşındaki Cavcav, Transferi Hastanede Yaptı
Bady ile sözleşmenin hastane odasında yapıldığı ortaya çıktıErcan ATA - ANKARA / DHA 81 yaşındaki İlhan Cavcav Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na devam ederken, hasta olmasına rağmen transferler ile yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor.
Bady ile sözleşmenin hastane odasında yapıldığı ortaya çıktı
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