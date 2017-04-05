81 Yaşındaki Beşiktaşlı Dedenin Gol Sevinci

Beşiktaş'ın golüne sevinen dede siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Beşiktaş'ın golüne sevinen dede siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

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Besiktaş, Beşiktaş
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