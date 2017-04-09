81 İlin Güvercin Severleri Muğla'da Festivalde Buluştu

81 ilin Güvercin severleri Muğla'da Festivalde buluştu

Festivale katılan güvercinlerin değeri 10 milyon TL

Menteşe Belediyesi ve Muğla Güvercin Sevenler Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Güvercin Festivali'ne Türkiye'nin 81 ilinden 10 milyon değerinde güvercin katıldı.



MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Güvercin Festivali'ne Türkiye'nin 81 ilinden katılım oldu. 800 ila Bin güvercin yarışmaya katılırken, Muğla Güvercin Sevenler Birliği Başkanı Sefa Çolakoğlu, katılan güvercinlerin toplam değerinin 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

Menteşe 3'ncü Güvercin Festivali Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde düzenlenirken, yarışmaya katılan güvercinler 34 hakem tarafından özelliklerine ve ırklarına göre tek tek incelendi ve puanlama yapıldı. Kültür Merkezi dışında ise yarışmaya katılmayan ve festival için gelen güvercin sahipleri de açtıkları stantlarda değişik türlerdeki ve ırklardaki Güvercinlerini sergiledi.



"Üç yılda geldiğimiz nokta bizi de şaşırttı"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Güvercin Sevenler Birliği Başkanı Sefa Çolakoğlu'nun üç yıl önce organizasyon için kendilerine geldiğinde bugün bu noktalara gelineceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Başkan Gümüş, "Bugün geldiğimiz noktada, üçüncüsünü yaptığımız festivalde görüyoruz ki, bir ilçenin tanıtımı bundan daha güzel olamaz. Türkiye'nin 81 ilinden, hatta yurt dışından insanları bugün burada görüyoruz. Tabi ki merkez ilçe olmamızın avantajı da Büyükşehir Belediyemizin de bugün burada gördükten sonra ilçemizin tanıtımını görüyoruz. İleriki zamanlarda da belki bu etkinliği birkaç güne yayarak ülkemizin, ilçemizin tarihi ve kültürel yerlerini de göstererek bu tanıtımı daha da üst noktalara çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.



"Uluslararası boyuta taşıyabiliriz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Güvercin'in bir barış elçisi olduğunu belirterek, bu etkinliğin şu anda Ulusal bir etkinlik olduğunu, bunu ileride üç-dört güne yayarak Uluslar arası bir etkinliğe dönüştüreceklerini açıkladı. Başkan Gürün, "Türkiye'nin 81 ilinden Güvercin sevenler ile buluşturması, bir araya getirmesi açısından bu festivali önemsiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu şey kardeşlik, sevgi ve barış. Barış ta Güvercin ile temsil ediliyor bildiğiniz gibi. Güvercin sevenler şimdiye kadar toplum içerisinde benim hissettiğim toplumun diğer kesimlerinden destek alamamışlar, ilgi yaratamamışlar. Bu bizim eksiğimiz, hatamız. Bundan sonraki dönemlerde de bunun daha çok gelişmesi, birbirimizi tanımamız, bir panayır haline getirilmesi. Bir günlük etkinliği, gerekirse iki veya üç güne çıkarmak. Başka alanlarda gerekirse yarışma alanları oluşturmak. Ulusal boyuttayız şu anda. 2012 yılında biz dört Güvercinimizi tescil ettirirken buradaki Güvercin sever arkadaşlar ile beraber olduk. Şu anda burada yurt dışından da hakemlerimiz var. Niye Uluslar arası boyutu olmasın. Niye Avrupa ile, Arap ülkelerinde de Dubai'de de var bildiğim kadarı ile ve bunları bir araya getirebiliriz. Barış yolunda yürüyenleri bir araya getirebiliriz" dedi.



"Güvercinlerin toplam değeri 10 milyon"

Muğla Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Sefa Çolakoğlu, muhteşem bir atmosfer bulunduğunu ve bu kadar katılımcıyı kendisinin de beklemediğini söyledi. Çolakoğlu, "Burası için Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. İçeride şu anda 10 milyon değerinde kuş var. 34 hakem görev yapıyor. Beş hakem yurt dışından geldi. Dubai'den, İsviçre'den, Romanya'dan ve Bulgaristan'dan hakem heyeti var. Tabi bu işler hep sevgi ile aşk ile oluyor. Ortalama 40 kategoriden 800 ila Bin kuş yarışıyor" dedi.



"Türkiye'deki tüm belediyelerden katkı bekliyoruz"

Türkiye'de bugüne kadar böyle bir etkiliğe destek veren üç belediye gördüğünü belirten Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Yakup Ceylan, "Bu noktaya gelene kadar Güvercin dostlarının, sevdalılarının kendi imkanları ile kendi destekleri ile belli bir şeyler yaptılar. Bölgesel Festivaller yapılmaya başlandı. Artık Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılıyor. Muğla Büyükşehir belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanlarımızın verdikleri desteğin sonucunda güzel bir organizasyon yapılıyor. Böyle bir etkinliğe destek veren Türkiye'de üçüncü şehir. Türkiye'nin 81 ilinden buraya gelen insanlar var. Beklentimiz bütün Belediye Başkanlarından en inisiyatifi, aynı yaklaşımı bekliyoruz ve inşallah bu destek tüm Belediyelerimize bir örnek olur" dedi.