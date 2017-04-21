81 Ilden Gelen 81 Çocuk Istanbul'da Buluştu
Haber - Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 81 ilden 81 çocuk İstanbul'da bir araya geldi.
Haber - Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 81 ilden 81 çocuk İstanbul'da bir araya geldi. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin misafiri olarak İstanbul'a gelen çocuklar, 3 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler.
İstanbul'a bugün gelen çocuklar ilk olarak Zeytinburnu'nda bir otele yerleştirildi. Yarından itibaren şehri keşfetmeye çıkacak olan çocuklar için bu akşam otelde tanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay da katıldı. Tanışma yemeğinde çocukları tiyatro sanatçıları İlker Aksum, İlker Ayrık, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ve şarkıcı Alişan gibi isimler de yalnız bırakmadı.
Yemekte konuşan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Türk Kızılay'ı olarak 81 ilden 81 kardeşimizi İstanbul'da misafir ediyoruz. Bu yıl Halep'ten de minik bir misafirimiz oldu. İlk defa İstanbul'a gelen, ilk defa uçağa binen çocuklarımızı yanlarında bulunan ebeveynleri ile misafir ediyoruz. Kardeşlerim bütün illerden toprak getirdi. 81 ilin toprağı ile Başbakanlık Dolmabahçe çalışma ofisinin bahçesine bir çınar ağacı dikeceğiz. Can suyunu hep beraber vereceğiz. Ağacımızın ismi 'Birlik Ağacı' olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın dedi.
Çocuklar, yemeğe katılan sanatçılarla bol bol fotoğraf çekildi. Gecenin devamında beraber şarkılar söylendi. Yarın 1453 Panorama, Topkapı Kutsal Emanetler Müzesi'ni gezdikten sonra Vialand ve Florya akvaryumu gezecek olan çocuklar, 23 Nisan günü Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi emekli öğretmen Semiha Yıldırım tarafından Başbakanlık'ta misafir edilecekler.