81 İlden 81 Çocuk" Projesi
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, 81 ilden gelen 81 çocukla Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nin bahçesine bir çınar ağacı dikeceklerini belirterek, "81 ilin toprağıyla dikilen ağacın can suyunu hep birlikte vereceğiz.
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, 81 ilden gelen 81 çocukla Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nin bahçesine bir çınar ağacı dikeceklerini belirterek, "81 ilin toprağıyla dikilen ağacın can suyunu hep birlikte vereceğiz. Ağacın adı 'birlik ağacı' olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Çocuklar gününde çocukların hayallerini gerçekleştirmek gerekir. 'Onlar bizim geleceğimiz' diyoruz onları her zaman hatırlayalım ve geleceğimize sahip çıkalım." dedi.
Türk Kızılayı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlediği "81 ilden 81 çocuk" projesi kapsamında İstanbul'a gelen çocuklar, İstanbul Şube Başkanı Yıldırım'ın misafiri oldu.
Çocuklar için verilen akşam yemeğinde konuşan Yıldırım, ilk defa İstanbul'a gelen, ilk defa uçağa binen çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, çocukların şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra pazar günü de Başbakanlık'ta ağırlanacağını söyledi.
Yıldırım, bulundukları illerin Kızılay şube temsilcileriyle İstanbul'a gelen çocukların, Atatürk Havalimanı'nda, uzman psikologların ve Nasreddin Hoca, Keloğlan kostümlü animatörlerin de aralarında bulunduğu Kızılay ekipleri tarafından karşılanıp kalacakları otele yerleştirildiğini dile getirdi.
Çocukların yanlarında getirdikleri toprakla Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nin bahçesine bir çınar ağacı dikeceklerini ifade eden Yıldırım, "81 ilin toprağıyla dikilen ağacın can suyunu hep birlikte vereceğiz. Ağacın adı 'birlik ağacı' olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Çocuklar gününde çocukların hayallerini gerçekleştirmek gerekir. 'Onlar bizim geleceğimiz' diyoruz onları her zaman hatırlayalım ve geleceğimize sahip çıkalım." diye konuştu.
Yemeğe, Başbakan Binali Ylıdırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay'ın yanı sıra Alişan, Tolga Zengin, Cem Cücenoğlu, Ataberk Mutlu, Ekin Mert Daymaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Gecede, çocuklar Hacivat-Karagöz başta olmak üzere çeşitli oyun ve gösterilerle doyasıya eğlendi.
Çocukların, yarın 1453 Panorama, Topkapı Kutsal Emanetler Müzesi, Vialand ve Florya Akvaryumu gezeceği, pazar günü Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi emekli öğretmen Semiha Yıldırım tarafından misafir edileceği bildirildi.