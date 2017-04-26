81 Ildeki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 39 kişi gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 119 kişiyi yakalamak için bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 20 kişi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim, aydınlık çıksın" dedi.



Adreslerinde bulunamayanları yakalama çalışmaları sürüyor.



AKSARAY



Ankara merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, Aksaray'da da 3 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda şüphelilerden biri de Ortaköy ilçesinde yakalandı. Bu şüphelinin evinde bulunan başka bir kişinin de kimlik beyanı sırasında çelişkili bilgiler vermesi üzerine polis ekipleri, araştırma yaptı.



Sorgulamada, sahte kimlik kullandığı tespit edilen bu kişinin, daha önce Karaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve aranan firari 4. sınıf emniyet müdürü H.A. olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan H.A'nın, işlemlerinin ardından Karaman'a sevk edileceği bildirildi.



KARAMAN



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Karaman'da da 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



AFYONKARAHİSAR



Ankara merkezli operasyon kapsamında Afyonkarahisar'da ise haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 12'si tespit edilen adreslerde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.