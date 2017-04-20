81 İlde Kagem Ormanları" Projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) ekolojik dengenin korunması ve yeşil örtünün genişletilmesi amacıyla "81 İlde KAGEM Ormanları" sloganıyla başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.



Orman Genel Müdürlüğü ve TDV KAGEM arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 2014'te başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu yılın ilk yarısında Ankara, Konya, Eskişehir, Bursa, Sakarya ve Adana'da etkinlikler gerçekleştirildi.



Güz döneminde ise İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, İzmir, Kahramanmaraş ve Muğla'da fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek.



TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce başlattıkları proje sayesinde bugün pek çok şehirde gelecek nesillere bırakılacak ormanların oluşturulduğunu söyledi.



"Sizin de dikili bir ağacınız olsun" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye genelinde her yaştan gönüllülerin eliyle, bugüne kadar binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Toprak, "Hedefimiz, 5 yılda Türkiye'nin 81 ilinde 4 milyon 50 bin fidanın dikimini gerçekleştirmek ve bu vesileyle de konuyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak." diye konuştu.



Toprak, proje kapsamında, doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iklim değişikliği, kuraklık, erozyon ve yeşil örtünün genişletilmesi konularında hedef gruplara yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini de bildirdi.



Hicret Toprak, projeye katkı sunmak isteyenleri, bulundukları illerde TDV ve KAGEM şubeleriyle iletişime geçmeye davet etti.