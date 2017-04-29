81 İlde "Huzur Türkiye-5" Operasyonu

Türkiye genelinde Emniyet Gene Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-5" operasyonu kapsamında, Ankara'da bin polisin katılımıyla geniş kapsamlı huzur operasyonu düzenlendi.



Edilinen bilgiye göre, EGM koordinesinde aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı uygulama başlatıldı.



Bu kapsamada Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli birimlerden bin polisin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında başkentin umuma açık eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirildi.



Öte yandan, denetimlerin gece yarısından sonra da devam edeceği öğrenildi.