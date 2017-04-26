81 İlde Eş Zamanlı Fetö Operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin emniyetteki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik 81 ilde yapılan operasyonda bin 13 kişi gözaltına alındı.

81 İlde Eş Zamanlı Fetö Operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin emniyetteki 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik 81 ilde yapılan operasyonda bin 13 kişi gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde emniyet imamı olduğu tespit edilen, çoğu öğretmen 4 bin 672 kişi hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan bin 448'inin tutuklu olduğu belirtildi. Tutuklu bulunanlar dışında, 3 bin 224 emniyet imamı hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar bin 13 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - Ankara

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