81 İlde Eş Zamanlı Fetö Operasyonu (2) - (Yeniden)

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem yapılanması'na ilişkin olarak bugün sabah saatlerinde 81 ilde, 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan operasyonlarda bin 120 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; sahte kimlikler ve sürücü belgeleri, dijital materyal ve örgütsel iletişimde kullanılan cihaz ve aparatlar, örgütsel döküman ve himmet listeleriyle örgüte ait altın, döviz ve para ele geçirilirken, gözaltıların devam ettiği öğrenildi. - Ankara