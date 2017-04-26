Emniyet'e Yönelik 81 İlde FETÖ Operasyonu: 803 Kişi Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ- PDY'ye karşı operasyon başlatıldı. Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 81 ilde 1000 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

803 GÖZALTI

Operasyonda şuana kadar 54 ilde 803 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BİN KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

EMNİYET'İN SÖZDE İMAMLARI GÖZALTINDA

Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda emniyetin sözde imamı olduğu öne sürülen 4 öğretmenden M.Ç. ile A.K. gözaltına alındı. Firari şüpheli M.T. ile S.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.