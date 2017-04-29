81 Ilde 71 Bin Personelle "Huzur Uygulaması"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yurt genelinde 71 bin 705 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 5'incisi gerçekleştirildi. EGM'den yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince bu akşam ülke genelinde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde Huzur Türkiye Uygulamalarının 5'incisinin gerçekleştirildi.



EGM'nin koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 905 noktada gerçekleşen uygulamaya; 43 bin 493 Emniyet, 27 bin 626 Jandarma ve 586 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71 bin 705 personel, 13 bin 348 ekip (13 bin 240'ı kara, 16'sı hava ve 92'si deniz) ve 374 dedektör köpek katıldı.



ANKARA'DA BİN PERSONELLE UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Ankara'da gerçekleşen yol ve umuma açık uygulamalarda bin personel görev yaptı. Şehrin çeşitli noktalarında görev alan ekipler, şüpheli gördükleri araç ve şahısları didik didik aradı. Umuma açık alanlarda gerçekleşen uygulamalarda ise ekipler, Ankara'nın çeşitli noktalarındaki eğlence mekanlarında çalışma gerçekleştirdi. Altındağ ilçesinde bulunan Rüzgarlı Caddesi üzerindeki eğlence mekanlarına uygulamaları yoğunlaştıran ekipler, mekanlardaki çalışanların ve müşterilerin üzerlerini aradı ve kimlik kontrolü yaptı.



(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)