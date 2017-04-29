80 Milyon, Birlik İçinde Hep İleriye Yürüyeceğiz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "80 milyon birlik ve beraberlik içinde hep ileriye yürüyeceğiz ve kimseye fırsat vermeyeceğiz. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik. İnşallah bunu pekiştirerek çok daha sağlam, daha emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz." dedi.



Arslan, Digor ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Daha sonra Digor Kaymakamı Mustafa Güngör'ü makamında ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına değindi. Arslan, "16 Nisan'da açtığınız bu yol çok önemli bir yol. Bu yol Türkiye'nin çok daha hızlı, çok daha yüksek standartta büyümesinin yolunun açılması demekti. Türkiye'nin dünya çapında daha faza güçlenmesi, sözünün daha fazla geçmesi, dünyadaki mazlumlara, mağdurlara daha fazla hamilik etmesi anlamına geliyordu. Dış güçlerin 16 Nisan'daki kararları altında yatan sebep de buydu." ifadesini kullandı.



Dış güçlerin, bölgede güçlenen bir Türkiye istemediklerini dile getiren Arslan, 14 yıldır bunların oyunlarına müsaade etmediklerini söyledi. Arslan, şöyle devam etti:



"Bundan sonra da desteğinizle hiç izin vermeyeceğiz. Türkiye çok kıymetli bir coğrafyada. Bu ülke, şehit kanlarıyla sulanmış toprakların bizlere vatan olarak bırakıldığı bir yer. Biz onun hakkını vererek ülkeyi büyütelim, çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir gelecek bırakalım istiyoruz. Bu konuda önemli bir yol açtınız. Dış güçler de bunun farkında olduğu için engellemeye çalıştılar ama tekrar söylüyorum, kusura bakmasınlar, ne Cumhurbaşkanı ne Başbakanı ne hükümeti ne milletvekilleri ne teşkilatı daha da önemlisi ne de vatandaşı izin vermedi. 80 milyon inşallah birlik ve beraberlik içinde hep ileriye yürüyeceğiz ve kimseye fırsat vermeyeceğiz. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik. İnşallah bunu pekiştirerek çok daha sağlam, daha emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz."



Arslan, Digor'dan sonra Kağızman'a geçti. Burada da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Arslan, 16 Nisan'da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.



Bakan Arslan, 16 Nisan'da Kağızman ilçesinin güçlü bir destekle arkalarında durduğunu belirterek, "Aldığımız sorumluluğun ve verdiğiniz desteğin bilincindeyiz. Allah'ın izniyle bu bilinçle çok daha fazla hizmet yerine getireceğiz, çok daha hızlı ilimizi, ilçelerimizi kalkındıracak ve siz çok daha rahat yaşarken çocuklarınıza, torunlarınıza çok daha iyi bir Kağızman, çok daha iyi bir Kars ve çok daha iyi bir ülke bırakacağız." dedi.



Arslan, Kars ve ilçelerinde temelleri atılan tüm projelere yönelik çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.



Bakan Arslan, daha sonra Kağızman Kaymakamlığı ve belediyesini ziyaret etti.