80'lerin Thatcher/reagan İkilisi May/trump ile Geri mi Dönüyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Başkanı Donald Trump'a karşı Avrupalı mevkidaşlarından aykırı sesler ve eleştiriler yükselirken, Theresa May Trump ile yüz yüze görüşmek için ilk adımı attı.



Trump ile yarın Washington'da resmi temaslarda bulunacak ilk siyasi lider olacak İngiltere Başbakanı Theresa May "iki ülke arasındaki özel ilişkilerin daha da güçleneceğine" vurgu yaptı:



"Başkan Trump'ın görevinin hemen başlarında görebileceğim için mutluyum. Bu Birleşik Krallık ve ABD arasındaki özel ilişkinin gücünün göstergesidir. Birleşik Krallık'ın menfaatlerini garanti altına alan bir anlaşma yapmak önceliğimiz olacak."



İngiltere hükümeti yarın yapılacak görüşmeyi "verimli ve etkili bir çalışma" için fırsat olarak görürken, iki liderin Brexit sonrası yapılacak yeni ticaret anlaşmasının detaylarını görüşmesi bekleniyor.



"Bugünden itibaren ve sonuna kadar sadece Amerika ve önce Amerika olacak."



Trump Brexit'e desteğini bir çok kez ifade etse de, May'e açık çek vermeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor…



"Sanırım Brexit müthiş bir şey olacak."



İngiltere ve ABD ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesine AB'den tepki gecikmedi. Birlik yetkilileri Brexit işlemleri tamamlanmadan Birleşik Krallık'ın ABD ile görüşmelerde bulunsa da henüz yeni bir ticari anlaşma imzalayamayacağı uyarısında bulundu.



Bunun yanı sıra Theresa May, "NATO'nun bir takım sorunları olduğunu" belirten yeni ABD başkanına, ülkesinin stratejik çıkarlarını savunmak zorunda kalacak.



"NATO'nun sorunları var. Öncelikle NATO eskidi zira bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlandı. İkincisi ülkeler ödemeleri gerektiği parayı vermiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi" dedi.



NATO'nun önemli temel taşlarından olan İngiltere hükümetinin yarınki görüşmede askeri birliğin önemine vurgu yapması, ve Rusya ile ilişkiler, Suriye'deki durum gibi birçok uluslararası konuyu da masaya yatırılması bekleniyor.



Londra King College'den savaş konuları uzmanı John Bew: "Amerika'nın yakın arkadaşlara ihtiyacı var ve Büyük Britanya ABD'nin yakın arkadaş olmayı başardı, kısmen şans eseri kısmen de erken davranarak, kuyruğun başında yer aldı."



Uzmanlar, iki liderin ortak noktasının kendi kıtalarında yalnızlığa itilmesi olduğunu ve bu noktada birbirlerine destek olacağı yorumunda bulunuyor. Fakat 80'li yılların Thatcher/ Reagan ikilisini andıran May/Trump ikilisinin çıkarları ve siyasi vizyonları birbirinden oldukça uzak görünüyor.



