80'lerde Lubunya Olmak, 19 Nisan'da Kadıköy E..K Tiyatrosu sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.



Mekan Artı yine farklı bir sahneleme ile seyircisini 1980'lerde bir pavyona davet ediyor ve trans bireylerin hayatlarına ortak ediyor.



"80'lerde Lubunya Olmak", en genci bugün 50 yaşında olan dört Trans birey, bize Türkiye'de Lubunya olmanın genel ve özel tarihini anlatıyorlar.



Oyunda deneyimlerini paylaşan dört trans birey bize kendi hikayelerini anlatıyorlar ve parklarda, üçüncü sınıf otellerde, randevuevlerinde, gece kulüplerinde, Pürtelaş'ta, Bayram Sokak'ta, Dolapdere'de, sokaklarda, karakollarda, kışlalarda yaşamak için direnen, hayata delicesine tutunan ve çoğu zaman birbirlerinden başka sarılacak kimsesi olmayan Lubunya bireylerin gözünden bu ülkenin korkunç bir döneminin korkunç hikayesini gözler önüne seriyorlar.



İzmir'de faaliyet gösteren Siyah Pembe Üçgen Derneği'nin 2012 yılında yayınladığı aynı adlı kitaptan uyarlanan oyun Ufuk Tan Altunkaya tarafından sahneye uyarlandı. Tamamen, gerçekleştirilen söyleşilerden oluşan metinde, hiç bir değişikliğe gidilmeden, trans bireylerin kendi kelimeleri ile sahne uyarlaması gerçekleştirildi.



Metin: Siyah Pembe Üçgen Derneği İzmir



Uyarlama/Yönetim: Ufuk Tan Altunkaya Proje Koordinasyon: Didem Kaplan Proje Danışmanı: Ozan Ünlükoç Proje Asistanı: Ömer Kaan Aydın Tema Müzik: Emre Akad Oyuncular: Ayşe Gülerman, Burcu Şeyben, Elit Çam, Neşem Akhan Süresi: 70 dk



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Emek Sahnesi



Mekan Adresi : Salı Pazarı Karşısı Doğançay İş Hanı No: 29, Uzunçayır Caddesi, Hasanpaşa



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : 80'lerde Lubunya Olmak



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır