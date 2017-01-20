80.kartal Yuvası Haliç'te Açıldı

Beşiktaş Kulübü resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası'nın 80. mağazası, Biz Cevahir Haliç AVM'de açıldı.

Açılışa Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Metin Albayrak ile Hüseyin Mican'ın yanısıra çok sayıda taraftar katıldı.

Alkışlar eşliğinde açılış kurdelasını kesen Başkan Fikret Orman, daha sonra yeni mağazayı gezdi ve ürünleri inceledi.

Başkan Fikret Orman burada yaptığı açıklamada; Mağazacılık büyüyor. Camiamızın içinden insanlarla büyümesi hoşuma gidiyor. Terör olaylarından dolayı çarşılar boştu. İnşallah çarşılar dolacaktır. AVM sahipleri arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve burada bir mağaza açmak istedik. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu.

Hüseyin Mican ise, Kartal Yuvası markasına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.