80 İlden Gelen Yerel Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Evini Ziyaret Etti
RİZE'de gerçekleştirilen Yerel Medya Buluşması'na 80 ilden katılan yerel gazeteciler, etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu İlçesi'ndeki evini ziyaret etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Erdoğan portresi ile fotoğraf...
RİZE'de gerçekleştirilen Yerel Medya Buluşması'na 80 ilden katılan yerel gazeteciler, etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu İlçesi'ndeki evini ziyaret etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Erdoğan portresi ile fotoğraf çektirdi.
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