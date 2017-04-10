80 İlden Gelen Yerel Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Evini Ziyaret Etti

RİZE'de gerçekleştirilen Yerel Medya Buluşması'na 80 ilden katılan yerel gazeteciler, etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu İlçesi'ndeki evini ziyaret etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Erdoğan portresi ile fotoğraf...

80 İlden Gelen Yerel Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Evini Ziyaret Etti

RİZE'de gerçekleştirilen Yerel Medya Buluşması'na 80 ilden katılan yerel gazeteciler, etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu İlçesi'ndeki evini ziyaret etti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Erdoğan portresi ile fotoğraf çektirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Güneysu, R.T.E, Medya, Rize
sponsored ads