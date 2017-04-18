80 Hektara Zarar Veren Yangında 'Arıcı' Şüphesi

İzmir Yeni Foça'da, orman yangınında 80 hektar alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangına arıları uzak tutmak için kullanılan körük sistemindeki ateşin neden olabileceği öne sürüldü.



Yeni Foça Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın büyük paniğe neden olmuş ve 8 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti. Yangınla ilgili sabotaj ihtimali gündeme gelirken, yetkililerde ormanı kül eden yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığını bildirirken, yangında 80 hektar alanın zarar gördüğü ifade edildi.



Yetkilerden alınan bilgiye göre, yangının arıları uzak tutmak için kullanılan körük sistemindeki ateşten çıkabileceği öne sürüldü. Ekipler yangında arıcıların ihmali olup olmadığını araştırıyor. - İZMİR