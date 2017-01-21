80 Günde Devr-i Alem

Klasikler arasında yerini almış "80 Günde Devr-i Alem" Oyununu izlerken kendinizi o maceralı yolculuğun içinde bulacak, bazen nefesinizi tutacak, bazen de gülerken ağlayacaksınız....

80 Günde Devr-i Alem

Klasikler arasında yerini almış "80 Günde Devr-i Alem" Oyununu izlerken kendinizi o maceralı yolculuğun içinde bulacak, bazen nefesinizi tutacak, bazen de gülerken ağlayacaksınız.... Sürpriz gelişmelerin yaşandığı bu macera, görseli  ve oyunculuğu zengin bir şölen sunmak üzere siz seyircilerini bekliyor...

Oyun Hakkında: Jules VERNE'nin 1872 yılında kaleme aldığı bu roman defalarca beyaz perdeye ve tiyatro sahnelerine taşınarak,aynı heyecan ve akıcılıkla günümüze kadar gelmiştir. Hikayenin kahramanı zengin ve asil bir İngiliz beyefendisi olan Phileas Fogg, hayatını dakikalar ile planlayacak kadar titiz ve düzenli biridir. Macera, bir gün gerçekleşmesi imkansız görünen bir konuda girdiği iddia ile başlar.Tüm

servetini, 80 gün de dünyanın etrafını dolaşacağı sözünü vererek ortaya koyar.. Üstelik hava yolu kullanmadan ve öncesinde bir planlama

yapmadan... Tek bir aksilik ve gecikme de servetini kaybetme pahasına..

Yetişkin Oyunu   ( +9 yaş )

Yazan : Jules Verne

Çeviren : Başak Othan

Oyunlaştıran : Mark Brown

Rejisör : Gökhan  Kocaoğlu

Uygulayan : Sezai Yılmaz

Oyuncular

Ekrem TAMER

Cengiz UZUN

Nalan ERKOVAN

Serdar SARIKAYA

Cengiz ÇELİK

Teknik Ekip

Volkan Özbay

Caner Ün

Yunus Emre Meydan

Doğuş Can Uzun

Selin Deniz

Kaynak: Etkinlik.io

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