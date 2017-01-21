Klasikler arasında yerini almış "80 Günde Devr-i Alem" Oyununu izlerken kendinizi o maceralı yolculuğun içinde bulacak, bazen nefesinizi tutacak, bazen de gülerken ağlayacaksınız.... Sürpriz gelişmelerin yaşandığı bu macera, görseli ve oyunculuğu zengin bir şölen sunmak üzere siz seyircilerini bekliyor...



Oyun Hakkında: Jules VERNE'nin 1872 yılında kaleme aldığı bu roman defalarca beyaz perdeye ve tiyatro sahnelerine taşınarak,aynı heyecan ve akıcılıkla günümüze kadar gelmiştir. Hikayenin kahramanı zengin ve asil bir İngiliz beyefendisi olan Phileas Fogg, hayatını dakikalar ile planlayacak kadar titiz ve düzenli biridir. Macera, bir gün gerçekleşmesi imkansız görünen bir konuda girdiği iddia ile başlar.Tüm



servetini, 80 gün de dünyanın etrafını dolaşacağı sözünü vererek ortaya koyar.. Üstelik hava yolu kullanmadan ve öncesinde bir planlama



yapmadan... Tek bir aksilik ve gecikme de servetini kaybetme pahasına..



Yetişkin Oyunu ( +9 yaş )



Yazan : Jules Verne



Çeviren : Başak Othan



Oyunlaştıran : Mark Brown



Rejisör : Gökhan Kocaoğlu



Uygulayan : Sezai Yılmaz



Oyuncular



Ekrem TAMER



Cengiz UZUN



Nalan ERKOVAN



Serdar SARIKAYA



Cengiz ÇELİK



Teknik Ekip



Volkan Özbay



Caner Ün



Yunus Emre Meydan



Doğuş Can Uzun



Selin Deniz