Klasikler arasında yerini almış "80 Günde Devr-i Alem" Oyununu izlerken kendinizi o maceralı yolculuğun içinde bulacak, bazen nefesinizi tutacak, bazen de gülerken ağlayacaksınız.... Sürpriz gelişmelerin yaşandığı bu macera, görseli ve oyunculuğu zengin bir şölen sunmak üzere siz seyircilerini bekliyor...
Oyun Hakkında: Jules VERNE'nin 1872 yılında kaleme aldığı bu roman defalarca beyaz perdeye ve tiyatro sahnelerine taşınarak,aynı heyecan ve akıcılıkla günümüze kadar gelmiştir. Hikayenin kahramanı zengin ve asil bir İngiliz beyefendisi olan Phileas Fogg, hayatını dakikalar ile planlayacak kadar titiz ve düzenli biridir. Macera, bir gün gerçekleşmesi imkansız görünen bir konuda girdiği iddia ile başlar.Tüm
servetini, 80 gün de dünyanın etrafını dolaşacağı sözünü vererek ortaya koyar.. Üstelik hava yolu kullanmadan ve öncesinde bir planlama
yapmadan... Tek bir aksilik ve gecikme de servetini kaybetme pahasına..
Yetişkin Oyunu ( +9 yaş )
Yazan : Jules Verne
Çeviren : Başak Othan
Oyunlaştıran : Mark Brown
Rejisör : Gökhan Kocaoğlu
Uygulayan : Sezai Yılmaz
Oyuncular
Ekrem TAMER
Cengiz UZUN
Nalan ERKOVAN
Serdar SARIKAYA
Cengiz ÇELİK
Teknik Ekip
Volkan Özbay
Caner Ün
Yunus Emre Meydan
Doğuş Can Uzun
Selin Deniz
80 Günde Devr-i Alem
Klasikler arasında yerini almış "80 Günde Devr-i Alem" Oyununu izlerken kendinizi o maceralı yolculuğun içinde bulacak, bazen nefesinizi tutacak, bazen de gülerken ağlayacaksınız....
Klasikler arasında yerini almış "80 Günde Devr-i Alem" Oyununu izlerken kendinizi o maceralı yolculuğun içinde bulacak, bazen nefesinizi tutacak, bazen de gülerken ağlayacaksınız.... Sürpriz gelişmelerin yaşandığı bu macera, görseli ve oyunculuğu zengin bir şölen sunmak üzere siz seyircilerini bekliyor...