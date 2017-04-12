Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da, son 8 yılda 7 balon kazası meydana geldi. Balon kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi ise yaralandı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti olarak adlandırılan Kapadokya bölgesinde son 8 yılda 7 balon kazası meydana geldi.



2009 yılında meydana gelen ilk kazada iki sıcak hava balonu çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 İngiliz turist hayatını kaybederken, 10 turist yaralandı. Daha sonra ise sırasıyla 2013 yılında Göreme'de iki sıcak hava balonu çarpıştı, 3 Brezilyalı turist hayatını kaybederken, 22 turist yaralandı. 2014 yılında Göreme beldesinde sert iniş yapan sıcak hava balonunda bir Çinli turist hayatını kaybetti, 11 turist yaralandı. 2015 yılında Ürgüp ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bir balon sert iniş yapması sonrasında 18 turist yaralandı.



Son olarak 2017 yılında üç balon kazası meydana geldi. 18 Şubat 2017 tarihinde Göreme'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında Danimarkalı 1 turist hayatını kaybederken, 14 Mart'ta da 8 farklı sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında 49 turist yaralanmıştı. 9 Nisan 2017 yılında meydana gelen balon kazasında ise Fransız bir turist hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.



Kapadokya'da son 8 yılda meydana gelen sıcak hava balonu kazaları sonrasında 7 turist hayatını kaybederken, 129 turist ise yaralandı.



(Coşkun Sağlamdin/İHA)