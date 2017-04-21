8 Yıl Sonra Böbrek Nakliyle Sağlığına Kavuştu

ÇANAKKALE'de 8 yıldır uygun böbrek bekleyen 39 yaşındaki Emine Çınar, Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbreğin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.



Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Sarısöğüt Köyü'nde yaşayan Emine Çınar, 8 yıl önce hamileliğe bağlı yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliğine yakalandı. Devlet ile özel hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinin kapısını çalan Emine Çınar'a böbrek nakli bekleyenlerin sayısı fazla olduğu için sıra bir türlü gelmedi. 8 yıldır diyalize giren Emine Çınar, 1 yıl önce ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne organ nakil ünitesine organ nakli için başvurdu. Geçen 14 Nisan Cuma günü Emine Çınar'a üniversite hastanesinden böbrek nakli için müjdeli haber geldi. Hastaneye yatan Emine Çınar'a, aynı gün Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Temel Şen'den alınan sağ böbrek nakledildi. Naklin ardınan Çınar, sağlığına kavuştu.



ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Emine Çınar'ın 8 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini söyledi. Emine Çınar'ın 1 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurduğunu belirten Doç.Dr. Cabir Alan, "13 Nisan'da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesinde 49 yaşındaki bir erkek hastanın beyin ölümünün gerçekleşti. Sonrası yakınlarının organlarını bağışladı. Böbrek bekleme nakil sırası bize olduğu için Sağlık Bakanlığı'ndan bize telefon geldi. Uygun böbreğin bulunduğunu ve adayların belirlenmesi istendi. Bize bildirilen numaralardan Emine Hanım'a Koordinatör Yardımcımız Esra Hanım, saat 04.30'da ulaşıp, hastaneye çağırdı. Beş hasta üzerinde uygunluk testleri yapıldı. ve en uygun hastanın Emine Çınar olduğu belirlendi ve nakli gerçekleştirdik. Şu an kendisinin sağlığı çok iyi" dedi.



Sağlığına kavuşan Emine Çınar, "Haftada 3 gün diyalize giriyodum. Yapılan nakille sağlığama kavuşup, ayağa kalkıp, yürüdüm Artık rahatça kana kana su içebiliyorum" diye konuştu.



Eşi sağlığan kavuşan Kadir Çınar ise, "Çok sıkıntılar çektik. Çok mağdur durumlarımız oldu. Böbrek için Bursa'lara kadar gittik. Değişik yerlere başvurularda bulunduk. Eşim diyalizden geldikten sonra aşırı derecede yorgunluk oluyordu. Haftanın 3 günü, günde 4 saat diyalize bağlanıyordu. Diyaliz sonrası da tamamen problemdi. Bakımı, ihtiyaçları karşılamak büyük sıkıntıydı. Artık, diyalize girmekten kurtuldu. mutluyuz" dedi.



- Çanakkale