Yeşim Salkım, 8 Yıl Önce Giydiği Gelinliği Son Kez Giydi

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım 8 yıl önce Hakan Eratik'le evlenirken giydiği gelinliği rol aldığı sinema filminde de giydi. Salkım, çekimlerin ardından gelinliği filmin çekildiği Muğla Seydikemer'de bulunan bir hayranına hediye etti.

GELİNLİĞİNİ SON KEZ ÜZERİNDE TAŞIDI

Başrollerini Yeşim Salkım, Kadir Çöpdemir, Metin Zakoğlu ve Nedim Saban'ın paylaştığı 'Bahtiyar Bahtıkara' isimli sinema filminin çekimleri Muğla'da tamamlandı. Filmin düğün sahnesinde Yeşim Salkım sekiz yıl önce Hakan Eratik'le evlendiği zaman giydiği gelinliği üstünde taşımayı tercih etti.

HAYRANINA HEDİYE ETTİ

Eski günlerini hatırlayan oyuncu, gelinliği ise filmin çekildiği Seydikemer ilçesin de yaşayan bir hayranına hediye etti. Hayranını kıramayan Salkım, 8 yıl önce giydiği gelinliğini sinema filminde kullanmayı tercih ettiğini ve bir hayranının gelinliği istemesi üzerine kırmayarak hediye ettiğini ifade etti.

İşte Yeşim Salkım'ın hediye ettiği o gelinlik;