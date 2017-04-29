Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı, önemli sanatçıları ağırladı.



Çalıştaya katılan dördü yabancı 27 sanatçı tarafından yapılan 34 eser Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu'nda yerini aldı.



Sanatçılar adına kapanış töreninde konuşma yapan Tunuslu sanatçı Sami Ben Ameur, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çalıştayın verimli geçtiğini bildirdi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise bu tarz etkinliklerin son günlerinde hüzünlü olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Netice ve verim çok güzel. Her taraf sanat kokuyor. Sanat, Tunuslu dostumuzun da söylediği gibi insanları sosyalleştiriyor. Sanatın olduğu yerde kötülük olmaz. Tepebaşı Belediyesi için güzel bir gün. Bugüne kadar 231 sanatçıyı konuk etmişiz. 335 adet eser de koleksiyonumuzda bulunuyor. Dileğimiz, çağdaş sanatlar müzesi oluşturarak bu eserleri orada sergilemek. Siz sanatçı dostlarımız, gittiğiniz yerlerde bizi anlatacaksınız. Tepebaşı'nın elçisi olacaksınız. Kapılarımız sizlere her zaman açık."