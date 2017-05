8. Uluslararası Dergi Fuarı" 4 Mayıs'ta Başlayacak

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Dergi Fuarı" 4-9 Mayıs tarihleri arasında okurlarla buluşacak.



Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleşecek olan fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin, dergi fuarının ilkini 55 dergi ile Sultanahmet'te Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.



Gültekin, fuarın başlangıcı hakkında bilgi vererek, "Kitap fuarlarından her zaman etkileniyorduk. Kitap fuarlarının devasalığı ve binbir türlü kitabın fuarlarda yer alması, dergilerin kıymetini öldürüyordu. Bu fuarlar yorucu oluyor, doyurucu olamıyordu. Daha tematik fuarlar olabilse gibi istişarelerin ardından, o zamanki Dergiler Birliği Başkanı Abdullah Zerrar'ın 'dergi fuarı yapsak' demesi üzerine 'neden olmasın' dedik ve başladık. Çok beğenildi ve samimi bulundu." dedi.



"Dergicilik bir okuldur"



Dergi çıkarmanın önemine değinen Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir insan bir cümle kurabilecekse, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa bu kıymetlidir. Hiçbir şeye karışmayan, bir işin ucundan tutmayan insan tipine karşı bir şeyler yapmaya, bir şeyler anlatmaya çalışan ve ortaya bir şey koyan, çok kötü bile olsa, kibirli olmadıktan sonra çok değerlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla dergiciliğe emek veren her insanın bir şekilde takdir edilmesi, kusuru, yanlışı, eksiği varsa onları doğru bir şekilde çok rencide etmeden kendilerine söylenmelidir. Dergicilik hakikaten çok güzel bir okuldur ve bu dergicilik alanının mutlaka desteklenmesi gereklidir."



Dergicilik üzerine yurt dışında da çalışmalar yaptıklarının altını çizen Gültekin, "Bir şeyler anlatmak isteyen dergicilere sağır kalmamak gerekiyor. Değerini bilen zaten bu işin kıymetini de biliyor. Bana göre bir hemşehri derneğinden daha kıymetlidir dergicilerin bulunduğu bir mekan. Bunu bir kısım yönetici insanların fark etmesinde fayda var. Fark etmezse dergicilere bir şey olmaz. Onlar zaten delidir, durduramazsınız. O zaten beğenmesen de, engellesen de, yasaklasan da dergisini çıkaracaktır. Fakat kıymetinin farkında olursak, o takdir edilmiş olacak, belki başkaları da buna özenecek ve bir şeyler yapmaya çalışacaktır." ifadelerini kullandı.



Fuara 500 dergi katılacak



Gültekin, bu yılki fuara Yunanistan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ, Avusturya, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Sudan, Cezayir, Mısır, Irak, İran, Endonezya'nın aralarında olduğu 23 ülkeden 100 derginin konuk olacağını da sözlerine ekledi.



Öğrenci, okul, gençlik ve çocuk dergileri olmak üzere fuarda katılımcı dergi sayısının her yıl arttığına vurgu yapan Gültekin, "55 dergiyle başladığımız fuar, bu yıl kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda 500 dergiye çıktı." dedi.



Manifestosu olan dergiler



Gültekin, fuar kapsamında dergi stant etkinliklerinin yanısıra söyleşiler, panel, konferans ve yazar buluşmalarının yapılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:



"Fuarda kapanmış dergilerin manifestoları üzerine 'Manifestoları ve Dergiler Serisi' adlı bir sergimiz de olacak. Sergiyi Selahattin Öztürk hazırlıyor. Dergiciler ilk çıkış yaptıklarında manifesto yayınlarlar. Niçin çıkıyoruz, neler yapmak istiyoruzları manifestolarında anlatırlar. Genelde büyük iddialarla çıkar dergiler. O manifestolar gerçekten çok ilginç. 1950'li yıllardaki dergilerden, 1990'lı yıllardaki dergilere kadar manifestolar var. Bu manifestoları görmek bence kıymetli bir şey. İnsanlar bir dergi çıkartırken hangi duygularla çıkıyorlar, bunu görüyorsunuz. Dergilerin bir kısmı büyük iddialarla çıkmış ama iki sayıda kapanmış. Bir kısmı ise iddialı cümleler kurmamış ama çok etkili olmuş. Bunları görmek mümkün mesela."



Bu yıl ilk kez fuarda açılacak olan "Dergi Hazineleri Özel Bölümü" ne de dikkati çeken Gültekin, "Tohum, Hareket, Çatı, Milli Gençlik, Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce, Yerliler, Edebiyat Dergisi, Sözleşme, Bilgi ve Hikmet, Cuma, Sivil Toplum (ST), İslam, Hakses, Hilal, Hareket, Diriliş gibi ve daha bir çok kapanmış derginin satın alınabileceği kapanmış dergiler bölümünde, dergiler ve kitaplar konusunda Türkiye'nin derya isimlerinden birisi olan Sıtkı Türkan bey vazife alacak." diye konuştu.



"Dünya Türkçe Dergiler Birliği'nin kuruluş çalışmalarını müzakere edeceğiz"



Asım Gültekin, fuar süresince "Gençlik Dergileri Çalıştayı" ve "Dünya Türkçe Dergiler Çalıştayı" düzenleyeceklerine de işaret ederek, "Yurt dışından gelen dergicilerle yazarlarımız tanışacak. Dünya dergileri arasında Türkçe dilli dergiler neden kendi aralarında bir birlik oluşturmuyor. Hollanda'da Türkçe çıkan bir dergi ile Ukrayna'da Türkçe çıkan bir dergi arasında ortak dilden dolayı irtibat daha kolay olabilir dedik ve bununla alakalı da ilk defa bu fuarda Dünya Türkçe Dergiler Birliği'nin kuruluş çalışmalarını müzakere edeceğiz." açıklamasında bulundu.



"Özel sayılar ve dosya dergiciliği" ana teması altında gerçekleşecek olan fuar, bir hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.