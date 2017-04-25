8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri" Konferansı Sona Erdi

Safranbolu Belediyesinin ev sahipliğinde "Miras, Çocuklar ve Turizm" temasıyla gerçekleştirilen "8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri" konferansı, şehir gezisiyle sona erdi.



Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, belediye olarak bu tür uluslararası organizasyonlara çok önem verdiklerini söyleyerek, "Çünkü bu organizasyonlar Safranbolu'nun tanıtılmasında çok önemli. Biz kültür turizminin yanında kongre turizminin de öne çıkmasını istiyoruz. Bunun için de belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu organizasyonların artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz"dedi.



Başkan Aksoy, konferansın çok verimli geçtiğini belirterek,"Çok yoğun bir program geçirdik. Birçok katılımcı miras ve turizmle ilgili bilgilerini bizlerle paylaştı. Mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda fikirler sundular. Yine turizmin kaliteli şekilde yapılması, ilçeye gelen turistlerin sayısının artması konusunda öneriler, fikirler de sunuldu. Uluslararası katılımcıların ve dünya mirası şehirlerin yöneticilerinin, bu konudaki fikir ve önerileri bizler için çok önemliydi. Bundan da yeteri kadar yararlandığımızı düşünüyorum" diye kaydetti.



Aksoy ile Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu Genel Sekreteri Denis Ricard ve katılımcılar, konferans sonrası tarihi çarşı, cinci han, hıdırlık seyir tepesi, cam teras, mencilis mağarası gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. - KARABÜK