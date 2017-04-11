8. Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali kapsamında, "Bir bilet bir kitap" karşılığında binlerce kitap toplandı. Kitaplar, Diyarbakır'dan Tokat'a, Şanlıurfa'dan Van'a yola çıkmayı bekliyor.



Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival boyunca yer alan 24 oyunun biletleri "Bir kitap bir bilet" kampanyası kapsamında dağıtılıyor.



"Bir kitap, bir bilet" kampanyasıyla 8. Ataşehir Tiyatro Festivali'nde, oyunların biletleri tiyatroseverlere okunmuş birer kitap karşılığında veriliyor. Toplanan kitaplar, Türkiye genelinde ihtiyacı olan okullara bağışlanıyor.





Festival kapsamında bir ay boyunca sahnelenecek 24 oyunun biletlerini almak için tiyatroseverler tarafından getirilen kitap sayısı şimdiden 10 bini aştı. Bu kampanyayla, çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve kütüphanesi olmayan okullara da katkı sağlanması hedefleniyor.





Kampanyada toplanan kitaplar ilk olarak Diyarbakır Bismil Fatih Anadolu Lisesi, Tokat Yağmurlu Köyü İlkokulu, Tokat Ormanbeyli Köyü Ortaokulu, Van Özalp Kırkçalı İlkokulu ile Şanlıurfa Siverek Kapıkaya Köyü ilk ve Ortaokulu ile Elazığ'daki köy okullarına gönderilecek.