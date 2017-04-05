8. Startnowhow Semineri / 06.04.2017

Bu ay farklı olarak StartNowHow Semineri'nde girişiminizi yatırımcılara anlatma fırsatı bulacaksınız! Siz de seminerde 5 dakika boyunca startupınızı yatırımcılara anlatma fırsatını yakalamak istiyorsanız bic@bicangels.com 'a İş Planı Özetinizi aşağıdaki bilgileri içerecek ve 1 sayfayı geçmeyecek şekilde iletebilirsiniz. Başvuru için son gün 31 Mart!





-Şirketin/Startup'ın adı



-Beklenen yatırım miktarı/destek çeşidi



-Hedef pazar, müşteri, rakipler



-Ürününüzün ya da sunacağınız hizmetin çözdüğü sorun



-Ürününüz ya da sunduğunuz hizmet



-İş modeli (gelir modeli)



-Rekabet avantajınız



-Satış/pazarlama stratejisi



-Varsa finansal geçmiş (mevcut bilgiler) / Finansal projeksiyonlar



-Yönetici Ekip/Kurucular



Kimin İçin? Girişimciliğe ilgi duyan, iyi bir girişimci olmanın sırlarını öğrenmek isteyen üniversite içinden ya da dışından herkes bu seminere ücretsiz olarak katılabilir. Neden Katılmalısınız ? • Seminerler, 2015 yılının Melek Yatırımcısı seçilen Dr. Joachim Behrendt tarafından, Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak uzun bir araştırmanın ve pratik hayattan iş tecrübelerinin de iz düşümünde hazırlandı. Benzerini başka bir yerde bulamayacağınız en güncel metodolojilerin ve yaklaşımların kullanıldığı bu seminerlerle girişimcilik konusundaki anlayışınızın çok hızlı bir şekilde geliştiğini gözlemleyeceksiniz. • Kendi kuracağınız işinizi nasıl yönetmeniz ve başarılı olmanız gerektiğiyle ilgili önemli ipuçları alacaksınız. • StartNowHow Seminerlerinin konuk konuşmacıları olan, girişimcilik ekosisteminin başarılı liderleriyle tanışma ve aynı zamanda onların tecrübelerinden faydalanma fırsatı yakalayacaksınız. • Girişimciliğe meraklı diğer insanlarla tanışarak iletişim ağınızı genişleteceksiniz.







Program 6 Nisan



Perşembe







Yer: KoLounge Kolektif House Levent Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5 Levent/İstanbul



17: 15 - 17: 30 Kayıt



17: 30 - 18: 30 Yatırımcılar Ne Bekler? Yatırıma Hazırlanma ve Yatırım Süreci



Mehmet Onarcan



(BIC Angels Yatırımcısı ve Mentors Network Turkey Kurucusu



18: 30 - 18: 45 Girişimci Sunumu



18: 45 - 19: 00 Soru & Cevap



19: 00 - 19: 30 Networking











Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : KoLounge Kolektif House



Mekan Adresi : Kolektif House Levent Kolektif House Levent Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No: 5 Levent/İstanbul



Başlangıç Saati : 06.04.2017 17: 30: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 19: 30: 00



Kategori : 8. StartNowHow Semineri / 06.04.2017



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır