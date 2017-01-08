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8 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

8 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI14: 00 Amed Sportif - GençlerbirliğiGALATASARAY10.00 Sarı kırmızılı takım Antalya'daki son çalışmasını yapacak14.30 Antalya kampını tamamlayan Sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile Pazartesi günü yapacağı dostluk maçı için bu ülkeye gidecek.

8 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

14: 00 Amed Sportif - Gençlerbirliği

GALATASARAY

10.00 Sarı kırmızılı takım Antalya'daki son çalışmasını yapacak

14.30 Antalya kampını tamamlayan Sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile Pazartesi günü yapacağı dostluk maçı için bu ülkeye gidecek.

BEŞİKTAŞ

15.00 Başkan Fikret Orman, Antalya Konyaaltı Kartal Yuvası mağazasının açılış törenine katılacak.

17.00 Antalyaspor ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek

BURSASPOR

18.00 Yeşil-beyazlı ekip, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaşacak (Emirhan Spor Kompleksi)

Devre arası hakem semineri Antalya Belek'te devam edecek

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.30 Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece (Volkswagen Arena)

16.00 Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol (Uşak Üniversitesi)

18.00 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)

20.30 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe (Beşiktaş Akatlar Arena)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

14.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

18.00 Girne Üniversitesi-Fenerbahçe (Mamak Belediyesi)

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