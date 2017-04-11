8 Nisan Dünya Romanlar günü Bornova'da kutlandı

Bornova'da Roman coşkusu

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da katıldığı organizasyonun konuğu ise 'Bornovalı mısın?' şarkısı ile tanınan sanatçı Fondip grubunun solisti Hakan Apak oldu.

Yenilenen, büyütülen meydanı ile Bornova'nın kültür ve sanat akitvitelerinin merkezi haline gelen Küçükpark, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde, özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Bornova Band Orkestrası Roman şarkıları ile vatandaşları coştururken, roman dans gösterileri de ilgiyle izlendi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da katıldığı etkinliğin konuğu ise sanatçı Hakan Apak oldu. Son günlerde herkesin dilinde olan "Bornovalı mısın?" şarkısını Başkan Atila ile birlikte seslendiren Fondip grubunun solisti Hakan Apak Bornovalılardan da yoğun ilgi gördü.

Bornova'da dünya görüşü ne olursa olsun tüm renklerin bira arada bulunduğunu belirten Başkan Atila, "Biz burada dostluk içinde yaşıyoruz. Rengimizin kültürümüzün farklılığı bizim zenginliğimizdir. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun" dedi.