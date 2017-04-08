Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8

Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Albayrak,

mesajında, Romanlar Günü'nün 1990'dan itibaren 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlandığını ifade etti.



Romanlar Günü'nün "Barış, refah ve dayanışma için birlik" anlayışıyla kutlandığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:



"Romanlar, insanlık ailesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yaşadıkları her ülkede o ülkenin en renkli kültürünü oluşturmuşlardır. Türkiye

coğrafyası da, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından

önemli bir yere sahip olmuştur. Roman vatandaşlarımız, bu özel ve önemli yeri

edinmenin yanında birçok sorunla da karşı karşıya gelmektedir. Bu sorunların

başında istihdam sorunu bulunmaktadır. Ayrıca barınma ortamlarının

elverişsizliği, sağlıklı bir yaşam sürmeleri noktasında tehdit oluşturmaktadır.

Dolayısıyla Roman vatandaşlarımızın sosyal yerler noktasındaki sorununun

aşılması, ortadan kalkması hayati bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Romanlar'ın, etnik ve

kültürel ayrımcılığa uğramamaları, yaşamın her alanında baskıya maruz

kalmamaları ve sosyal hayatta hak ettikleri yeri almaları dileğiyle başta

Trakya'daki Roman hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki

Romanlar'ın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum."