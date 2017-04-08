8 Nisan Dünya Romanlar Günü
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8
Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Albayrak,
mesajında, Romanlar Günü'nün 1990'dan itibaren 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlandığını ifade etti.
Romanlar Günü'nün "Barış, refah ve dayanışma için birlik" anlayışıyla kutlandığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:
"Romanlar, insanlık ailesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Yaşadıkları her ülkede o ülkenin en renkli kültürünü oluşturmuşlardır. Türkiye
coğrafyası da, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından
önemli bir yere sahip olmuştur. Roman vatandaşlarımız, bu özel ve önemli yeri
edinmenin yanında birçok sorunla da karşı karşıya gelmektedir. Bu sorunların
başında istihdam sorunu bulunmaktadır. Ayrıca barınma ortamlarının
elverişsizliği, sağlıklı bir yaşam sürmeleri noktasında tehdit oluşturmaktadır.
Dolayısıyla Roman vatandaşlarımızın sosyal yerler noktasındaki sorununun
aşılması, ortadan kalkması hayati bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Romanlar'ın, etnik ve
kültürel ayrımcılığa uğramamaları, yaşamın her alanında baskıya maruz
kalmamaları ve sosyal hayatta hak ettikleri yeri almaları dileğiyle başta
Trakya'daki Roman hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki
Romanlar'ın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum."