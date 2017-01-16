8 Milyarderin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Varlığına Eşit!

Merkezi İngiltere'de bulunan kuruluşun, internet sitesinde yayınladığı rapora göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in başı çektiği en zengin milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya genelinde 3,6 milyar kişinin varlığına denk geliyor.



Amerikan ekonomi dergisi Forbes'ın yayınladığı "en zenginler" listesi ve İsviçre'nin önemli bankalarından Credit Suisse'den derlenen verilerle hazırlanan raporda, dünyadaki fakirlerin yarısının yüzde 70'inin düşük gelirli ülkelerde yaşadığı aktarıldı.

EŞİTSİZLİK TRENDİNİ TERSİNE ÇEVİRECEK YENİ MODEL

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos toplantıları öncesinde yayınlanan raporda, eşitsizlik trendini tersine çevirecek yeni bir ekonomik model gelişmesinin, İngiltere'nin AB'den çıkma (Brexit) kararını ve ABD'de kasım ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinden Donald Trump'ın galibiyetle çıkmasının nedeninin anlaşılmasına yardımcı olduğu belirtildi.



Oxfam, gelir eşitsizliğinin giderek artmasında vergi kaçakçılığı, üreticilerin büyük şirketler tarafından sömürülmesi, patronlar ve üst düzey yöneticileri daha da zenginleştirmeye yönelik çabaların büyük rol oynadığına dikkati çekti.

500 KİŞİNİN 2,1 TRİLYONLUK SERVETE SAHİP OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda, en zenginlerin yüzde birinin 2015'ten bu yana dünyanın geri kalanından daha zengin olduğu belirtilerek, gelecek 20 yılda 500 kişinin 2,1 trilyonluk servete sahip olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya çapındaki yoksul kişilerin yüzde 10'unun gelirinin 1988 ve 2011 yıllarında 3 dolardan daha az artarken, en zenginlerin yüzde birinin gelirinin 11 bin 800 dolar artış kaydettiği bildirildi.

EN BÜYÜK 10 İŞLETMENİN GELİRİ, 180 ÜLKENİN TOPLAM GELİRİNDEN FAZLA

Raporda ayrıca, en büyük 100 teşebbüsün 69'unu gelir bazında şirketlerin oluşturduğu vurgulandı. Aralarında WalMart, Shell ve Apple'ın da olduğu en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin İrlanda, Endonezya, Kolombiya, İsrail, Yunanistan, Güney Afrika, Irak ve Vietnam gibi 180 en yoksul ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu belirtildi.

Oxfam, geçen yıl dünya çapındaki en zengin 62 milyarderin dünya nüfusunun yarısı kadar zengin olduğunu duyurmuştu. Çin ve Hindistan'da yaşanan yoksulluğun sanılandan daha fazla olumsuz etkiye yol açtığının ortaya çıkmasıyla en fakir yüzde 50'nin maddi durumunun daha da kötüye gittiği ve zenginle fakir arasındaki uçurumun derinleşmeye devam ettiği kaydedilmişti.

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI BILL GATES

Forbes milyarderler listesinin 2015'teki ilk sırasında 79,2 milyarlık dolar mal varlığıyla Bill Gates bulunuyordu. Listenin ikinci sırasında 77,1 milyar dolarla Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu, üçüncü sırada da 72,7 milyar dolarla Amerikalı iş adamı Warren Buffet yer almıştı. İspanyol perakende devi Zara'nın sahibi Amancio Ortega, listede dördüncü sırada bulunurken, beşinci sıraya 54,3 milyar dolarlık mal varlığıyla Oracle'ın sahibi Larry Ellison yerleşmişti.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU, 17-20 OCAK'TA DAVOS'TA TOPLANACAK

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki Davos toplantıları, 17-20 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak.