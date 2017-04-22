8 Kişilik Aile Yaşadıkları Gecekonduyu Suriyeliler'e de Açtı

ANTALYA'da 2'si engelli, 1'i siroz hastası 7 çocuğunu, kiralık ve doğru dürüst eşyası bulunmayan gecekonduda engelli aylığı ile ayakta tutmaya çalışan 40 yaşındaki Fatma Demir, evinin kapısını parkta kalan Suriyeliler'e de açtı. Fatma Demir'in tek isteği; trafik kazasında yaralanarak yatağa mahkum olan ve sadece göz kapaklarını oynatabilen 20 yaşındaki oğlu İbrahim'in iyileşmesi.



Şanlıurfa'da oturduğu sırada eşinin başka bir kadını kuma getirmesiyle hayatı tamamen değişen Fatma Demir, 7 çocuğunu yanına alarak Antalya'ya yerleşti. Eşinden boşanan Fatma Demir, 2'si engelli, 1'i siroz hastası 7 çocuğunun Antalya'da daha iyi bir yaşam elde edeceğini düşünerek, Baraj Mahallesi'nde eski bir gecekondu kiraladı. Bu evde engelli çocuklarının maaşlarıyla geçimini sürdüren Fatma Demir, oğlu 20 yaşındaki İbrahim'e, 7 yaşında sokakta oynarken motosiklet çarptığını söyledi. Kazada oğlunun ayağının kırıldığını ve platin takıldığını belirten Demir, "Platin 5 yıl ayağında kaldı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Platin çıkarıldıktan 5- 6 ay sonra oğlumun konuşması yavaşladı, hareketleri kısıtlandı. Bir süre sonra yataktan çıkamaz oldu. Şimdi ise sadece gözlerini oynatabiliyor" dedi.



"OĞLUM İYİLEŞSİN ÇADIRDA DA YAŞARIM"



Geçen yıl hastaneye götürdüğü oğlu İbrahim'in geçirdiği trafik kazasında kafasından zarar gördüğünün anlaşıldığını kaydeden Demir, "7 yıldır oğlum yatağa mahkum. Önce bize isteklerini yazıyla anlatıyordu, şimdi onu da yapamıyor. Oğlum iyileşsin başka bir şey istemiyorum. İsterse çadırda oturayım, ayağa kalksın başka bir şey istemiyorum" dedi.



AÇLIKTAN OKULA GÖNDEREMEMİŞ



İlkokula giden 3 çocuğu bulunan Fatma Demir, bazen çocuklarına bir şey alabilecek para veremediği için okula gönderemediğini belirterek, "Çocuklarımın bugün karnı açtı. Okula gönderemedim, bunu Allah biliyor" diye konuştu.



SURİYELER'E DE KAPILARINI AÇTILAR



Damı akan, mutfak tezgahı bulunmayan ve neredeyse hiç eşya olmayan gecekonduda yaşam mücadelesini sürdüren aile, kapılarını parkta yaşayan Suriyeli ailenin kadınlarına da açtı. Evin en büyük çocuğu engelli 24 yaşındaki Leyla Aslan, "Suriyeli ailenin kızlarını geceleri evimize alıyoruz. Onların sokakta kalmasına gönlümüz razı olmuyor. Erkekleri de evimizi alırız ama bu da yanlış anlaşılabilir. Bir dedikodu çıkarılırsa ev sahibi bizi bu evden atar" dedi.



MAMAYI 1 YILDIR ALAMIYORLARDI



Leyla Aslan, kardeşi İbrahim'in mama ile beslenmek zorunda olduğunu, yaklaşık 1 yıldır bu mamayı alacak parayı bulamadıklarını söyledi. Antalya'da yardımseverlerin desteğiyle 1 aydır mamayı tekrar almaya başladıklarını aktaran Leyla Aslan, küçük kardeşinin mamayı çikolata gibi bir şey zannederek gizliden bazen yediğini fark ettiklerini söyledi. Leyla Aslan, şöyle konuştu:



KİRA 350 LİRA OLUNCA



"Evde doğru dürüst eşyamız yok. Kiramız 300 liraydı, şimdi 350 liraya çıktı. Kiramızı da ödeyemez olduk. Annem bakıcı parası alıyordu, adresler güncellenmiş, 5 aydır bu parayı da alamıyoruz. Tekrar başvuru yaptık, vereceklerini söylediler. 3 kardeşim okula gidiyor. Bazen elektriğimiz ve suyumuz faturaları ödeyemediğimiz için kesiliyor. Her şeye rağmen bizim beklentimiz kardeşimin tekrar ayağa kalkması." - Antalya