Söke ilçesinde 8. Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği düzenlendi.



Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Beşparmak Dağları'nda bulunan tarihi kaya resimlerine dikkati çekmek amacıyla bu yıl sekizinci kez düzenlenen şenlik, Kovalan mevkisinde yapıldı,



Şenlikte, Türk halk müziği sanatçısı Zeynep İlhan sahne aldı.



Çocuk oyunlarının sergilendiği ve çeşitli yarışmaların da yapıldığı şenlikte, Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan hobi ve meslek edindirme kurslarında imal edilen ürünler satışa sunuldu.