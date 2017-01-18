8 Kadın

Yazar: Richard ThomasYönetmen: M. Çağlar İŞGÖRENKonu: 1950 yılı Noel gecesi, Fransa'nın bir kasabasında, şehir merkezinden uzakta, bir evde kısılı kalmış 8 Kadın ve bir cinayet. Evin beyi ölür ancak katili kimdir?

8 Kadın

Yazar: Richard Thomas

Yönetmen: M. Çağlar İŞGÖREN

Konu: 1950 yılı Noel gecesi, Fransa'nın bir kasabasında, şehir merkezinden uzakta, bir evde kısılı kalmış 8 Kadın ve bir cinayet. Evin beyi ölür ancak katili kimdir? Hayatları yalanlarla kesişmiş aile bireylerinden hangisinin katil olduğunu bulmaya çalışan 8 Kadın'ın çevresinde bir polisiye gerilim... Sinemalarda büyük yankı uyandıran senaryo, tiyatro sahnesinde hayat buluyor.

Oyun; İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Actor Club üyeleri tarafından, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Fehmi İŞGÖREN Sahnesi'nde (Konak YKM) sergilenmektedir.

Biletler; 15TL olup İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi Gişesinden (0232 4452033) temin edilebilir.

Kaynak: Etkinlik.io

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