Yazar: Richard Thomas



Yönetmen: M. Çağlar İŞGÖREN



Konu: 1950 yılı Noel gecesi, Fransa'nın bir kasabasında, şehir merkezinden uzakta, bir evde kısılı kalmış 8 Kadın ve bir cinayet. Evin beyi ölür ancak katili kimdir? Hayatları yalanlarla kesişmiş aile bireylerinden hangisinin katil olduğunu bulmaya çalışan 8 Kadın'ın çevresinde bir polisiye gerilim... Sinemalarda büyük yankı uyandıran senaryo, tiyatro sahnesinde hayat buluyor.



Oyun; İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Actor Club üyeleri tarafından, İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Fehmi İŞGÖREN Sahnesi'nde (Konak YKM) sergilenmektedir.



Biletler; 15TL olup İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi Gişesinden (0232 4452033) temin edilebilir.