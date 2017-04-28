8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli Yarışları
Detaylar : İl : İzmirİlce : UrlaMekan : Urla İskeleBaşlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00Kategori : 8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli YarışlarıTür : YarışmaÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Urla
Mekan : Urla İskele
Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Kategori : 8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli Yarışları
Tür : Yarışma
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io