8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli Yarışları

Detaylar : İl : İzmirİlce : UrlaMekan : Urla İskeleBaşlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00Kategori : 8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli YarışlarıTür : YarışmaÜcretlimi? : Hayır.

8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli Yarışları

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Urla

Mekan : Urla İskele

Başlangıç Saati : 29.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : 8. Jimmy Key Kupası ve 5. Universail Urla Yelkenli Yarışları

Tür : Yarışma

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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