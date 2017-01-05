8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan Zanlı 100 Saati Aşkın Güvenlik Kamerasının İncelenmesi ile Yakalandı

Kayseri'de 8 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şahıs, Hırsızlık Büro Ekiplerinin 100 saati aşkın güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonrasında yakalandı.



Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne yapılan ihbarlara göre Hunat, Camikebir, Cumhuriyet ve Serçeönü mahallelerinde son zamanlarda lokanta, kafeterya ve çay ocaklarının kapıları ve pencereleri kırılarak iş yerine girilmesi sonucu iş yerlerinde bulunan yazar kasaların parçalanıp paraların çalınması, ayrıca iş yerlerinde bulunan bağış kutularının da kırılarak içindeki paraların alındığı yönünde bilgi alındı.



100 saati aşkın görüntü izlendi



Gelen ihbarların artmasından dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızın yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından iş yerlerinde yapılan incelemelerde parmak izi tespit edildi. Tespit edilen parmak izinin sisteme kayıtlı olmadığından çalışmalar kamera kayıtlarına yoğunlaştırıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 mahallede toplam 100 saati aşkın kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelinin eşkali belirlendi. Belirlenen eşkal doğrultusunda yapılan çalışmalarda şüpheli Ömer K. (23) Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı. 8 ayrı iş yerinden alınan parmak izleri ile Ömer K.'dan alınan parmak izlerinin uyuşması sonrasında Ömer K., gözaltına alındı. Ömer K.'nın sorgusunda suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.



Hırsızlık anları kamerada



Öte yandan Ömer K., hırsızlık için girdiği iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yakalandı. Görüntülerde şahsın tanınmamak için kaşkol ile yüzünü kapattığı görülürken, bağış kutusunu kırması, yazar kasaların parçalanması da saniye saniye kameraya yansıdı. - KAYSERİ