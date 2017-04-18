8 Ilde Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 30 Gözaltı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 milyon TL'lik akaryakıt yolsuzluğuna yönelik olarak 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle birlikte Tokat'ta akaryakıt ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet ve kamu malını zarara uğratmak suçlaması ile Çamlıbel T Tipi cezaevi idarecileri ve gardiyanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Tokat başta olmak üzere İstanbul, Rize, Samsun, Edirne, Çankırı, Hakkari ve Sakarya'da eş zamanlı yapılan operasyonda 30 kişi gözaltın alındı. Tokat'ta operasyonda kapsamında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



(İHA)